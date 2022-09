Hype należy do ścisłej czołówki światowych artystów wizualnych i filmowców. Słynie z nieustannego dążenia do tworzenia przełomowych, ikonicznych teledysków. Tworzy w samym środku globalnej popkultury.

W swoim dorobku ma również wiele kampanii i fotografii reklamowych dla takich firm jak: Love Advent, Conde Naste Publications, Marc Jacobs i Marc Jacobs Beauty, czy magazyn In Style.

Hype: Nagrody i wyróżnienia

Hype za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i nominowany do prestiżowych nagród na całym świecie. Na jego koncie jest między innymi kilkanaście nominacji do nagród Grammy, The Billboard Music Awards, NAACP Image Awards czy Much Music Music Video Awards w Toronto w Kanadzie.

Jest także laureatem BET Awards oraz BET Hip Hop Awards dla Najlepszego Reżysera Roku, nagród MTV, w tym prestiżowej MTV Michael Jackson Video Vanguard Award za Całokształt Twórczości oraz Hip Hop Lifetime Achievement Award 2017 przyznawanej podczas VH1 Hip Hop Honors.