Hugh Laurie: Nie tylko doktor House

Nie stronił od alkoholu, cygar i kobiet. Mocno niekonwencjonalny, szalony, a zarazem genialny. Poszlibyście do takiego lekarza? Oczywiście, o ile nazywał się Gregory House, który był popularniejszy niż... dr Google. Grający postać medyka Hugh Laurie 11 czerwca kończy 60 lat.

Hugh Laurie aktorem został przez przypadek. Miał być lekarzem... / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Dla tej roli, urodzony w Oxford Hugh Laurie, zmienił swój brytyjski akcent i zaczął mówić jak rodowity Amerykanin. Dzięki tej kreacji w roku 2006 i 2007 otrzymał Złote Globy w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym.



Reklama

James Hugh Calum Laurie, urodził się 11 czerwca 1959 roku w Oksfordzie, w Wielkiej Brytanii. Był czwartym (najmłodszym) dzieckiem Patricii Laidlaw oraz Williama George'a Ranalda "Rana" Mundella Lauriego, który na Igrzyskach Olimpijskich w 1948 roku zdobył złoty medal w wioślarstwie. Po porzuceniu kariery sportowej jego ojciec zajął się medycyną i przez ponad 30 lat pracował jako lekarz rodzinny. Hugh początkowo chciał podążyć śladami ojca, lecz ostatecznie, po ukończeniu Dragon School, wybrał kierunek archeologii i antropologii w Eton College i na Uniwersytecie Cambridge.

W jednym jednak naśladował ojca: był również wioślarzem. W roku 1977 zajął czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów. Jest także członkiem Leander Club, jednego z najstarszych klubów wioślarskich na świecie.

Aktorstwem zainteresował się w trakcie nauki na Uniwersytecie Cambridge, na którym poznał również swoją dziewczynę, późniejszą laureatkę Oscara, Emmę Thompson.

To ona namówiła Lauriego do wstąpienia do słynnej trupy Footlights. Pierwszym występem przez kamerą był dla Lauriego film krótkometrażowy "Who Sold You This, Then?". Zagrał w nim u boku Johna Cleese'a, a dziesięć lat później, w roku 1985, zadebiutował na dużym ekranie w filmie "Obfitość", w którym wystąpili również Meryl Streep, Sam Neil, Charles Dance czy Sting.

Jednak dopiero w sitcomie BBC "Czarna Żmija" miał okazję wykazać się swoim talentem aktorskim, grając księcia Ludwiga i Simona Partridge'a.

Na dużym ekranie Laurie pojawił się w latach 90. w produkcjach takich, jak "101 dalmatyńczyków", "Rozważna i romantyczna", "Człowiek w żelaznej masce" czy "Stuart Malutki". Zagrał też gościnnie w serialach "Przyjaciele" i "Tajniacy".

Ożenił się pod koniec lat 80. z Jo Green, a w roku 1996 wydał swoją pierwszą książkę "Sprzedawca broni", która stała się światowym bestsellerem.

Ale przełom dopiero miał nastąpić. W roku 2004, aktor zaczął grać tytułową rolę w serialu produkowanym przez amerykańską sieć Fox "Dr House". Popularność, jaką zdobył, trudno sobie wyobrazić. Tak jak polscy pacjenci żądali przewiezienia do fikcyjnego szpitala w Leśnej Górze z serialu "Na dobre i na złe", tak pacjenci na świecie żądali diagnozowania swoich przypadków przez dr. House'a. Bo właśnie diagnoza była mocna stroną naszego bohatera...

"Dr House": Bohaterowie serialu 1 14 Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 14

Dzięki tej kreacji w roku 2006 i 2007 Laurie otrzymał Złote Globy w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym. W styczniu roku 2007 otrzymał tytuł oficera Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE) za zasługi dla kultury, a w listopadzie roku 2018 tytuł komandora Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE) za zasługi dla dramatu.

Postać House'a zawładnęła wyobraźnią widzów do tego stopnia, że niewielu z nich odnotowało talenty muzyczne Lauriego. Aktor zagrał w kilku teledyskach m.in. Kate Bush i razem z Johnem Malkovichem w wideo Annie Lennox.

W sieci można obejrzeć sesje z udziałem aktora w najstarszym studio nagrań w Hollywood - Ocean Ways Studios. Laurie nagrywa standard "Unchain My Heart", wymieniając przy okazji muzyków, którzy nagrywali tu przed nim: Frank Sinatra, Nat King Cole, Bing Crosby...

Premiera solowego bluesowego albumu aktora "Let Them Talk" miała miejsce w maju 2011 roku. Druga płyta, zatytułowana "Didn't It Rain", ukazała się dwa lata później. W ramach trasy promującej album Hugh Laurie odwiedził także Polskę: 6 czerwca 2013 odbył się jego koncert w warszawskiej Sali Kongresowej. Rok później ponownie odwiedził nasz kraj, tym razem dając koncerty w Poznaniu i w Szczecinie.

Laurie ma trójkę dzieci - synów Charlesa i Williama oraz córkę Rebeccę.