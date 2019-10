Hugh Laurie napisze scenariusz według Agathy Christie

Serialowy "Dr House", aktor Hugh Laurie pracuje nad scenariuszem nowego mini serialu dla BBC. Będzie to adaptacja powieści Agathy Christie, choć na razie nie jest znany tytuł książki.

Hugh Laurie aktorem został przez przypadek. Miał być lekarzem... / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Hugh Laurie jest brytyjskim aktorem, którego miliony widzów pokochały dzięki tytułowej roli w popularnym serialu "Dr House".

Teraz Laurie pisze scenariusz do mini serialu - producenci nie chcą zdradzić, którą książkę Agathy Christie aktor wziął na warsztat. Nie wiadomo też, czy Laurie w tej adaptacji zagra. Wiadomo za to, że produkcja trafi na antenę BBC.

Co ciekawe, Hugh Laurie zagrał już głównego bohatera powieści Agathy Christie. W filmie zespołu Spice Girls "Spice World", aktor parodiował słynnego detektywa Herculesa Poirot.

Laurie jest z zamiłowania muzykiem - gra na pianinie, gitarze, perkusji, harmonijce i saksofonie. Gwiazdor jest również liderem zespołu Band From TV, w skład którego wchodzi kilku aktorów serialowych, w tym kolega aktora z planu "Dr. House'a" - Jesse Spencer.

Premiera solowego bluesowego albumu aktora "Let Them Talk" miała miejsce w maju 2011 roku. Druga płyta, zatytułowana "Didn't It Rain", ukazała się dwa lata później. W ramach trasy promującej album aktor odwiedził także Polskę, dając w 2013 roku koncert w warszawskiej Sali Kongresowej. Rok później ponownie odwiedził nasz kraj, tym razem grając w Poznaniu i w Szczecinie.

Laurie, ojciec trójki dorosłych dzieci, jest także producentem, reżyserem i autorem jednej powieści.



Urodzony w Oxfordzie w Anglii, swą karierę aktorską rozpoczął na Uniwersytecie w Cambridge obok aktorek Emmy Thompson i Tildy Swinton. Został również zauważony za rolę w serialu "The Night Manager", grał na dużym ekranie w filmach "The Hunt for Tomorrow" (2015), "Rozważnej i romantycznej" (1995) oraz w "Człowieku w żelaznej masce"(1998).