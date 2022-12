Hugh Jackman wrócił do roli Wolverine'a. Jakie aktor postawił warunki?

Hugh Jackman ponownie jako Wolverine! Były warunki

Wolverine to jedna z najbardziej znanych kreacji Hugh Jackmana . Aktor wcielał się w tę postać w kilku filmach komiksowego uniwersum X-Menów. Po raz ostatni zrobił to w filmie "Logan: Wolverine" z 2017 roku, w którym grany przez niego bohater zginął. Mimo to Jackman zgodził się wrócić do roli w trzeciej części "Deadpoola" . Postawił jeden warunek. Chciał, aby "Deadpool 3" nie osłabił finału filmu "Logan: Wolverine".

Powrót Jackmana do roli Wolverine’a zaskoczył widzów głównie dlatego, że "Logan: Wolverine" nazywany był definitywnym pożegnaniem się aktora z tą rolą. Potwierdzało to wzruszające zakończenie filmu, w którym Wolverine zginął. Dla wielu fanów informacja o kolejnym filmie z Wolverine’m nie była dobra. Martwili się o to, że powrót tej postaci na ekran zniszczy wspomniane wyżej zakończenie.

Jak się okazuje, martwił się o to też sam Hugh Jackman. Dlatego przed wejściem na plan trzeciego "Deadpoola" zadbał o to, aby tak się nie stało.



"W Marvelu mają takie urządzenie, które służy do poruszania się pomiędzy płaszczyznami czasowymi. Teraz możemy wrócić do pewnych wydarzeń, no bo wiecie, to nauka. Nie ruszaliśmy więc tej rzeczywistości znanej z 'Logana'. Było to dla mnie ważne i dla fanów myślę, że podobnie" - wyznał Jackman w wywiadzie dla radia SiriusXM.

Choć aktor nie zdradził szczegółów swojej roli w filmie "Deadpool 3", z jego wypowiedzi wynika, że może się wcielić w młodszą wersję swojej postaci z momentu opowiedzianego już we wcześniejszych filmach o Wolverinie albo pojawić się w zupełnie nowej, nieznanej płaszczyźnie czasowej. Wiadomo, że pojawi się u boku grającego Deadpoola Ryana Reynoldsa. Obydwaj gwiazdorzy zagrali razem już wcześniej w kiepsko przyjętym filmie "X-Men Geneza - Wolverine".

Oczekiwania wobec "Deadpoola 3" są duże. Będzie to pierwsza produkcja o tym bohaterze zrealizowana przez studio Disneya, które przejęło producenta poprzednich dwóch części filmu, studio Fox. Również do tego studia należały prawa do uniwersum X-Menów, które są teraz w rękach Disneya. Dało to możliwość dołączenia postaci Deadpoola i Wolverine’a do Kinowego Uniwersum Marvela i otworzyło szanse na ich pojawienie się w przyszłości u boku Avengersów.

