Hugh Jackman: Trauma z dzieciństwa. Dopiero teraz się przyznał

Hugh Jackman w najnowszym wywiadzie zdradził, że od niedawna uczęszcza na psychoterapię. 54-letni australijski aktor po raz pierwszy miał okazję skorzystać z usług specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego podczas pracy nad ubiegłorocznym dramatem "Syn" . W produkcji Floriana Zellera sportretował głównego bohatera - ojca nastoletniego chłopca ze skłonnościami samobójczymi. Ze względu na mroczną tematykę filmu wytwórnia zapewniła członkom obsady pomoc psychologa. Jackman postanowił skorzystać z okazji i udać się na sesję terapeutyczną.

Hugh Jackman: W dzieciństwie porzuciła go matka

Zdobywca Złotego Globu podjął tę decyzję m.in. ze względu na bolesne doświadczenia z dzieciństwa, z którymi od dawna próbował sobie poradzić na własną rękę. Gdy przyszły gwiazdor kina miał 8 lat, jego rodzice się rozwiedli, a on trafił wraz z braćmi pod opiekę ojca Christophera, który samotnie wychowywał synów w Sydney. Matka Jackmana, Grace, opuściła ich i z dwiema córkami wyjechała do Anglii, by tam rozpocząć nowe życie. Mały Hugh widywał się z nią średnio raz do roku.

Jesienią 2021 roku gwiazdor doświadczył kolejnej bolesnej straty - w wieku 84 lat zmarł jego ukochany ojciec. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że miał z nim bardzo bliską relację, określając go mianem swojego wzoru do naśladowania. Jackman poinformował o śmierci ojca w zamieszczonym na Instagramie poście. "Czuję głęboki smutek, ale też ogromną wdzięczność. Mój tata był niezwykłym człowiekiem. Całe swoje życie poświęcił rodzinie, pracy i wierze. Modlę się, aby był teraz z Bogiem i spoczywał w pokoju" - napisał.

Hugh Jackman: Tego o nim nie wiedzieliście 1 / 8 W piątek, 12 października, australijski aktor Hugh Jackman obchodzi 50. urodziny. Przełomowym momentem w jego karierze był 2000 rok i premiera superprodukcji "X-Men", w której po raz pierwszy wcielił się w Wolverine'a, jednego z bohaterów uniwersum Marvela. Jak sam mówi - fakt, że awansował do roli gwiazdora w sposób tak nieoczekiwany, był dla niego przeżyciem ekstremalnym. Nie znaczy to jednak, że nowo zdobyta sława wytrąciła go z równowagi. - W porównaniu z wieloma moimi kolegami, na pewno byłem do tego lepiej przygotowany - stwierdza. - Na coś takiego nigdy nie jest się gotowym w 100 procentach, ale pamiętajmy, że miałem już 30 lat. W tym wieku człowiek ma już mniej więcej ukształtowaną osobowość. Trochę już przeżył i widział. Poza tym byłem szczęśliwym mężem i ojcem. Źródło: East News Autor: united archives

Choć Jackman miał dotychczas zgoła lekceważące podejście do korzystania z usług psychologa, niedawno uznał, że najwyższy czas stawić czoła swoim demonom. W rozmowie z "The Sun" filmowy Wolverine przyznał, że decyzja o rozpoczęciu terapii była jak najbardziej słuszna. "Bardzo mi to pomogło. Każdy z nas potrzebuje przyjaciela, któremu może opowiedzieć o swoich problemach. Posiadanie w swoim życiu kogoś mądrego, kto jest trochę oddalony od naszego świata, może być naprawdę bardzo pomocne. Dla mnie było" - wyznał gwiazdor.

Jackman wyjawił, że wybaczył matce wiele lat temu. Jak podkreślił, terapia przede wszystkim pomogła mu zrozumieć, w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na jego dorosłe życie. "Dzięki tym spotkaniom zacząłem lepiej funkcjonować w relacjach z ludźmi, których kocham i w większym stopniu rozumieć, co czują" - powiedział. Aktor i jego żona, Deborra-Lee Furness są rodzicami dwójki adoptowanych dzieci: 22-letniego Oscara i 17-letniej Avy.