Hugh Jackman chwali Meghan Markle. Za co?

Wywiad, którego książę Harry i jego małżonka Meghan Markle udzielili Oprah Winfrey, wciąż jest komentowany w prasie i mediach społecznościowych, a do grona osób, które zabrały głos na ten temat, dołączają kolejne gwiazdy. Jedną z nich jest Hugh Jackman. Według laureata Złotego Globu szczere wyznanie książęcej pary przyczyni się do zwiększenia powszechnej świadomości na temat zapobiegania i leczenia zaburzeń psychicznych.

Hugh Jackman od lat angażuje się w działalność charytatywną mającą na celu niesienie pomocy osobom borykającym się z problemami natury psychicznej /Kevin Mazur /Getty Images

Po wyemitowaniu kontrowersyjnego wywiadu księcia Harry'ego i jego żony Meghan Markle odbiorcy podzieli się na dwa obozy. Jedni potępiają posunięcie książęcej pary, nie dają wiary ich słowom i uznają je za próbę wypromowania się kosztem brytyjskiej rodziny królewskiej. Drudzy chwalą arystokratów za szczerość, odwagę i bezkompromisowość. Do grona tych ostatnich dołączył właśnie Hugh Jackman. Słynny hollywoodzki aktor po obejrzeniu wywiadu, który wstrząsnął opinią publiczną, postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami.



Filmowy Wolverine docenił fakt, iż para zdecydowała się opowiedzieć przed kamerami o wyjątkowo bolesnych doświadczeniach. Tym, co szczególnie ujęło Jackmana, były zwierzenia Meghan dotyczące depresji. Według gwiazdora jej słowa zwiększą społeczną świadomość na temat problemów ze zdrowiem psychicznym.



"Polecam waszej uwadze wywiad, który Oprah przeprowadziła z Meghan i Harrym. Moja żona i ja oraz miliony ludzi na całym świecie obejrzeliśmy go z wielkim zdumieniem. Byliśmy świadkami, jak kobieta o niewiarygodnie wysokiej pozycji i jej mąż mówią tak otwarcie, odważnie, szczerze i z niebywałą godnością o najtrudniejszym okresie ich życia i wołaniu o pomoc" - powiedział aktor w udostępnionym przez niego na Instagramie wideo.

Markle zszokowała widzów ujawniając, że zmagania z depresją i poczuciem izolacji doprowadziły u niej do pojawienia się myśli samobójczych. "Wstydziłam się wtedy o tym mówić, wstydziłam się do tego przyznać Harry'emu. Po prostu nie chciałam dłużej żyć. To była czytelna, prawdziwa, nieustanna, przerażająca myśl" - wyznała księżna Sussex. Zaznaczyła też, że wszyscy powinniśmy być ostrożniejsi w ocenianiu innych ludzi, gdyż nie wiemy, z czym akurat się zmagają. "Myślę, że to bardzo ważne, aby zapamiętać, że nie mamy pojęcia, co się dzieje u kogoś za zamkniętymi drzwiami" - dodała.

Jackman, który od lat angażuje się w działalność charytatywną mającą na celu niesienie pomocy osobom borykającym się z problemami natury psychicznej, jest przekonany, że wywiad ów może zainspirować innych do mówienia o swoich doświadczeniach i szukania pomocy.

"Zasiadam w zarządzie Gotcha4Life, australijskiej organizacji, której misją jest zapobieganie samobójstwom oraz szerzenie wiedzy na temat sprawności umysłowej. Po obejrzeniu wywiadu pomyślałem: 'Każdy powinien to zobaczyć'. Myślę, że ta rozmowa jest wspaniałym przykładem tego, że nigdy nie należy zamartwiać się w samotności" - zaznaczył gwiazdor.

Jackman zaapelował też do odbiorców, by nie wahali się szukać pomocy, gdy będą mieli problemy psychiczne. "Szukaj ratunku. A jeśli nie możesz go znaleźć, szukaj dalej, gdzie indziej. Chcę podziękować wam, Meghan i Harry, za waszą niesamowitą odwagę" - podsumował aktor.