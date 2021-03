Hugh Grant zagra złoczyńcę w "Dungeons & Dragons"

Po latach grania amanta w komediach romantycznych, Hugh Grant w ostatnich produkcjach pokazuje swoje zupełnie inne oblicze. Ostatnie jego role wyraźnie wskazują, że polubił granie czarnych charakterów. Czy to filmy ("Paddington"), czy seriale ("Od nowa") - brytyjski aktor świetnie sprawdza się w takich wcieleniach. Jak będzie w ekranizacji gry RPG "Dungeons & Dragons" ("Lochy i smoki")? O tym przekonamy się już niedługo. Gwiazdor zagra w nim bowiem głównego złoczyńcę.

Hugh Grant polubił granie czarnych charakterów /Jeff Kravitz /Getty Images

Jak donosi portal "Deadline", drugą z nowych twarzy w wysokobudżetowym filmie "Dungeons & Dragons" będzie Sophia Lillis, której sławę przyniósł występ w roli Beverly Marsh w ekranizacji powieści Stephena Kinga "To". Grant i Lillis dołączyli do obsady, w której znajdują się już Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith i gwiazdor "Bridgertonów" - Rege-Jean Page.



Hugh Grant w filmie "Dungeons & Dragons" wcieli się w postać niejakiego Forge'a Fletchera. Lillis zagra postać o imieniu Doric. Niewiele to podpowiada, jeśli chodzi o ewentualną fabułę filmu, która trzymana jest w tajemnicy. Film reżyseruje duet Jonathan Goldstein - John Francis Daley, czyli autorzy świetnie przyjętej komedii sensacyjnej "Wieczór gier". Oni napisali też scenariusz filmu "Dungeons & Dragons".

Opublikowana w 1974 roku gra "Dungeons & Dragons" przyczyniła się do rozwoju rynku fabularnych gier RPG. Jej gracze tworzą postacie, które biorą udział w wymyślonych przygodach fantasy, nad którymi czuwa tzw. Mistrz Gry. Szacuje się, że od momentu powstania "Dungeons & Dragons" zagrało w nią ponad 40 milionów graczy.

Oprócz występu w ekranizacji "Dungeons & Dragons", Hugh Grant zagra też w nowym filmie Guya Ritchiego zatytułowanym "Five Eyes". Będzie to kolejna współpraca Granta i Ritchiego po niedawnych "Dżentelmenach".



Sophia Lillis również nie może narzekać na brak propozycji. Młodą aktorkę zobaczymy w filmach "The Burning Season", gdzie zagra u boku Naomi Watts, oraz "The Thicket" z Peterem Dinklagem i Noomi Rapace w rolach głównych.