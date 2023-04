Mniej więcej w tym samym czasie gwiazdor "Czterech wesel i pogrzebu" sugerował, że kolejny z tabloidów zlecił włamanie do jego domu i założenie mu podsłuchu. Zdarzenie miało miejsce w londyńskim apartamencie aktora. Pomimo tego, że sprawcy wyłamali drzwi, z mieszkania nic nie zginęło. Dzień później w mediach znalazł się za to jego szczegółowy opis.



Ta bulwersująca sprawa wróciła po latach. 27 kwietnia Grant miał przesłuchanie w Sądzie Najwyższym. Aktor wyznał, że podejrzewa gazetę "The Sun" o sytuację sprzed ponad dekady. Według niego, osoby decyzyjne w brukowcu zatrudniły prywatnych detektywów, by zdobyć informacje na temat jego życia prywatnego.

"Moje roszczenie dotyczy bezprawnych czynów popełnionych przez 'The Sun', w tym włamań na zamówienie, włamania do prywatnej nieruchomości w celu uzyskania informacji. Wykorzystano do tego podsłuch telefonu stacjonarnego, hacking telefonu i wykorzystanie prywatnych detektywów, aby zrobić wszystkie te i inne nielegalne rzeczy przeciwko mnie" - brzmi oświadczenie artysty.

Hugh Grant: Potrafi zaskoczyć 1 / 12 Hugh Grant urodził się 9 września 1960 roku w Londynie. Studiował literaturę na Oxfordzie oraz historię sztuki w londyńskim Courtauld Institute. Jego matka była nauczycielką, a ojciec - artystą i sprzedawcą dywanów. Zanim Grant zaczął grać w filmach, pisał teksty do reklamówek telewizyjnych. Na zdjęciu: Hugh Grant w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" (2015) Źródło: Getty Images Autor: Theo Wargo/NBC

Hugh Grant kontra "The Sun" przed sądem

O tym, że to "The Sun" zleciło włamanie do jego mieszkania, Grant upewnił się, gdy dotarł do informacji, że wszystko miało się odbywać za wiedzą i zgodą Rebeki Brooks, związanej wówczas z tabloidem.



Na odpowiedź ze strony właściciela brukowca, czyli Rupert Murdoch's News Group Newspapers nie trzeba było czekać zbyt długo: "'The Sun' zdecydowanie zaprzecza zarzutom, że kiedykolwiek zlecono komukolwiek włamanie do domu Hugh Granta".

To jednak nie przekonuje gwiazdora, który w zeszłym roku miał rozmawiać z prywatnym detektywem, który tylko utwierdził go w jego przekonaniu.



"Pozwany wyraźnie uważa się za stojącego ponad prawem i wykorzystuje teraz prawo w sposób, który, jak sądzę, nigdy nie był zamierzony, czyli do dalszego tuszowania i ukrywania tego, co zrobił. Jestem głęboko przekonany, że nie można na to pozwolić i że to, co zrobił, musi wyjść na jaw" - stwierdził Grant w zeznaniu.