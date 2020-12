"House of the Dragon": Kto zagra w prequelu „Gry o tron”

Powoli, ale systematycznie prezentowane są kolejne nazwiska aktorów i aktorek, którzy dostali angaż do serialu „House of the Dragon”, prequela głośnej „Gry o tron”. Do Paddy’ego Considine’a, którego nazwisko ogłoszono wcześniej, dołączyli teraz Matt Smith, Olivia Cooke i Emma D’Arcy.

Matt Smith, któremu popularność przyniosły role Doktora w serialu "Doktor Who" i księcia Filipa w serialu "The Crown", wcieli się w "House of the Dragon" w postać księcia Daemona Targaryena. To młodszy brat króla Viserysa (w tej roli Paddy Considine) i pierwszy w kolejce do tronu. Jak czytamy w opisie tej postaci, Daemon to niezrównany wojownik i jeździec smoków, który ma prawdziwą krew smoka. Ale mówi się, że za każdym razem, gdy rodzi się ktoś z roku Targaryenów, bogowie rzucają monetą.



Z kolei Emma D’Arcy (seriale "Hanna" i "Poszukiwacze prawdy") wcieli się w serialu "House of the Dragon" w postać bratanicy Daemona, księżniczki Rhaenyry Targaryen. Rhaenyra jest pierworodną córką króla Viserysa. W jej żyłach płynie valyriańska krew. Ona również umie ujeżdżać smoki, poza tym ma wiele innych zalet księżniczki. Ale jako że nie urodziła się mężczyzną, nie ma łatwego życia.



Jeśli zaś chodzi o znaną m.in. z filmu "Player One" Olivię Cooke, to w prequelu "Gry o tron" zagra rolę Alicent Hightower, córki Otto Hightowera, namiestnika króla. Wychowana w Czerwonej Twierdzy Alicent to osoba z najbliższego otoczenia króla. Dziewczyna obdarzona jest zarówno wdziękiem, jak i bystrym umysłem wprawionym w politycznych, dworskich gierkach.



Wraz z ogłoszeniem nowych członków obsady prequela "Gry o tron" ujawniono także nazwiska kolejnych reżyserów poszczególnych odcinków. Do Miguela Sapochnika i Ryana Condala dołączyli Greg Yaitanes ("Banshee"), Clare Kilner ("Snowpiercer") oraz Geeta Patel ("Wiedźmin"). Premiera serialu planowana jest najwcześniej na 2022 rok, a jego akcja umiejscowiona zostanie na 300 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron".