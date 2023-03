Rusesabagina, którego w filmie "Hotel Ruanda" zagrał nominowany do Oscara Don Cheadle , zasłynął tym, że pracując na stanowisku kierownika hotelu w Kigali, stolicy Ruandy, uchronił ponad 1200 uchodźców przed przemocą i najprawdopodobniej śmiercią. Działo się to w 1994 roku podczas ludobójczych walk etnicznych między rwandyjskimi plemionami Tutsi i Hutu.

O pozytywnym bohaterze tamtych wydarzeń zrobiło się później głośno ze względu na jego krytykę rządu w Ruandzie. Ostatecznie wyemigrował z tego kraju w 1996 r., najpierw do Belgii (w Brukseli pracował jako taksówkarz), później do USA - tam uzyskał status rezydenta i przekwalifikował się na mówcę publicznego. W ostatnich latach jego krytyka ruandyjskich rządów, a zwłaszcza prezydenta Paula Kagame, bardzo się nasiliła.

W sierpniu 2020 r., prywatny samolot, który miał go zabrać do Burundi, niespodziewanie wylądował w Kigali. Tam Rusesabagina został aresztowany pod zarzutami terroryzmu. We wrześniu 2021 r. skazano go na 25 lat więzienia. Jak teraz informuje CNN, wyrok ten został nadzwyczajnie złagodzony przez prezydenta Ruandy Paula Kagame w wyniku czego Rusesabagina wyszedł z więzienia w zeszłym tygodniu.