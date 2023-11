Dempseyowi w filmie partnerują m.in.: Gina Gershon ("Showgirls"), gwiazda TikToka Addison Rae ("Cały on") oraz Rick Hoffman (serial "W garniturach").



"Noc Dziękczynienia": O czym opowiada film?

"Noc Dziękczynienia" to prawdziwa uczta dla fanów horrorów! Mieszkańcy miasta Plymouth, kolebki Święta Dziękczynienia, porzucają tradycyjne, rodzinne zgromadzenia, by celebrować kolejne święto - konsumpcyjny Black Friday. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek, które stają się viralowym hitem w sieci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Noc Dziękczynienia" [trailer] materiały prasowe

Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole?

"Noc Dziękczynienia" w kinach od 24 listopada!