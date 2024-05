"American Psycho" ukazuje mroczne oblicze świata młodych, zamożnych biznesmenów w Ameryce lat 80. Patrick Bateman robi błyskotliwą karierę w firmie ojca, finansisty z Wall Street. Z pozoru jest typowym, egocentrycznym yuppie, którego życie obraca się wokół kultu markowych przedmiotów. Jednak w jego głowie lęgną się chore myśli. Pod ich wpływem osobowość Patricka powoli ulega destrukcji. Film jest adaptacją kontrowersyjnej powieści B.E. Ellisa, która, mimo ciężkich momentów, opowiada przede wszystkim o wewnętrznej pustce i moralnym upadku człowieka zanurzonego w materializmie.

Reklama

W roli głównej, jako Patrick Bateman, występuje Christian Bale, którego kreacja psychopatycznego biznesmena przyniosła mu szerokie uznanie. Willem Dafoe wciela się w postać detektywa prowadzącego sprawę zabójstwa jednej z ofiar Batemana, dodając do filmu element intrygi i napięcia. W obsadzie znalazły się również takie gwiazdy jak Jared Leto, który zagrał jedną z ofiar Batemana, oraz Reese Witherspoon, która wystąpiła jako jego narzeczona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Gwiazdy na czerwonym dywanie AFP

"American Psycho" - gdzie obejrzeć film online?

Jeśli chcesz zanurzyć się w mroczny świat Patricka Batemana, możesz to zrobić łatwo i wygodnie dzięki Amazon Prime Video. Film "American Psycho" jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu już od 9,99 zł. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się do lat 80. i śledzić losy młodego, zamożnego biznesmena, którego życie to nie tylko blichtr i prestiż, ale także mroczne tajemnice i brutalne czyny.

Zobacz też:

Film na weekend? Kinowy hit z Bradem Pittem! Sprawdź, gdzie jest dostępny

Nie przegap! Porywający film "Na noże" dostępny online – sprawdź, gdzie obejrzeć

Horror, który zachwycił krytyków i widzów. Jest data premiery na VOD