Hollywoodzki remake głośnego thrillera. Gwiazdy w obsadzie

Wyreżyserowany przez Christiana Tafdurpa film "Goście" opowiadał o duńskiej rodzinie, która wybiera się na wakacje do domu nowo poznanych znajomych z Holandii. Szybko okazuje się, że gospodarze nie są osobami, za jakie się podają. Wspólny weekend stopniowo zaczyna być coraz dziwniejszy.

"Nie mów zła": Hollywoodzki remake filmu "Goście"

W wypadku hollywoodzkiego remake'u to amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie mów zła" [trailer] materiały prasowe

Główna rola w "Nie mów zła" przypadła w udziale Jamesowi McAvoyowi . To jego kolejna współpraca ze studiem Blumhouse, dla którego wcześniej wystąpił w filmach "Split" oraz "Glass" . Obydwie produkcje zarobiły w kinach na całym świecie pół miliarda dolarów.

Obok Brytyjczyka, który 19 kwietnia skończył 45 lat, w filmie zobaczymy również Mackenzie Davis, Aisling Franciosi i Scoota McNairy'ego.