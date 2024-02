Hollywoodzki gwiazdor w polskim filmie. Spodobało mu się granie u nas

"Kos" z pewnością na zawsze zapisze się w historii polskiej kinematografii. I to nie tylko ze względu na deszcz nagród, którym został obsypany podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dawno w naszym kraju nie powstała żadna produkcja zrealizowana z takim rozmachem. Zaskakujący scenariusz, imponujące zdjęcia, precyzyjna reżyseria, spektakularna scenografia, kostiumy idealnie wpisujące się w klimat minionej epoki, niesamowita charakteryzacja wykonana z dbałością o każdy detal, a także pierwszoligowa obsada - tak w skrócie można opisać "Kosa".



Reklama

Jason Mitchell: Skąd go znamy?

Na wielkim ekranie, poza plejadą polskich gwiazd, zobaczymy również Jasona Mitchella . Amerykański aktor od ponad dekady podbija Hollywood. Zagrał już w takich produkcjach, jak m.in.: "Straight Outta Compton", "The Chi", "Super Fly", "Mustang", "Detroit" czy "For the Love of Money". Za rolę w poruszającym dramacie "Mudbound" wyróżniony został Nagrodą im. Roberta Altmana, Czarną Szpulą, Nowojorską Niezależną Nagrodą Filmową Gotham i nominacją do nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

"Za poszukiwania filmowego Domingo odpowiedzialny był nasz koproducent Daniel Baur z K5 International. Zrobił dość duży research i przygotował listę aktorów, którzy pasowaliby do tej roli. Pojawił się na niej Jason Mitchell. Gdy okazało się, że jest zainteresowany zagraniem w 'Kosie', spotkał się on-line z Pawłem Maśloną. I później już wszystko cudownie się ułożyło. Jason przyjechał do Polski na zdjęcia i okazał się fantastyczną osobą. Nie sprawiał żadnych problemów i świetnie poradził sobie z powierzonym mu zadaniem. Szczerze mówiąc, chyba mu się spodobało w naszym kraju" - podkreśla Aneta Hickinbotham, producenta "Kosa".

Przyjaciel Kościuszki? Kim był "Domingo"?

Jean "Domingo" Lapierre, w którego wcielił się Jason Mitchell, inspirowany jest prawdziwą postacią historyczną. Były niewolnik z ówczesnej francuskiej kolonii Santo Domingo towarzyszył Kościuszce w czasie powstania jako ordynans, sługa, kucharz, a może także przyjaciel. Niewiele o nim wiadomo, ale istniał na pewno. Razem walczyli, razem wylądowali w rosyjskiej niewoli.

"Jason obdarzył mnie dużym zaufaniem, był elastyczny i otwarty na improwizację, którą lubię. Wiele wnosił od siebie. Do tego ma w sobie wiele pokory. Ekipa była pod wielkim wrażeniem jego osoby - chyba wszyscy spodziewali się, że będzie chimeryczny i będzie sprawiał problemy. Nic takiego nie miało miejsca. To była dla mnie wielka przyjemność. Jason - tak samo zresztą jak reszta obsady - włożył w ten film ogrom serca. Myślę, że widać to na ekranie" - przyznaje Paweł Maślona, reżyser "Kosa", nagrodzony niedawno Paszportem "Polityki".