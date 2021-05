Hollywood otwiera się na aktorów z niepełnosprawnościami

Legendarne studio filmowe Paramount Pictures chce być jeszcze bardziej przyjazne aktorom z niepełnosprawnościami. Jak informuje portal "Variety", wytwórnia ta zamierza wprowadzić w życie wytyczne Fundacji Rodziny Rudermanów, które odnoszą się właśnie do castingów dla niepełnosprawnych aktorów.

Sstudio Paramount Pictures poczyniło milowy krok w kierunku integracji - stwierdził Jay Ruderman /Joshua Blanchard /Getty Images

"Włączenie osób z niepełnosprawnościami ma kluczowe znaczenie dla autentycznego zaangażowania się na rzecz różnorodności w naszej branży i w naszej społeczności. Z dumą wdrażamy te wytyczne jako ważny krok w stronę dalszej pracy nad ustalaniem priorytetów i dalszej integracji zarówno w tworzeniu, jak i opowiadaniu historii dla widzów na całym świecie" - powiedział Jim Gianopulos z Paramount Pictures.



Opracowane przez Fundację Rodziny Rudermanów wytyczne dotyczą obsadzania aktorów z niepełnosprawnościami w rolach niepełnosprawnych postaci. Podpisujące się pod nimi studia filmowe zgadzają się na zwrócenie szczególnej uwagi na proces castingowy. Na stronie fundacji znajduje się specjalne oświadczenie, w którym czytamy, że 20 proc. społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. Mimo to osoby te stanowią mniej niż 5 proc. aktorów obsadzanych w produkcjach filmowych. "Podpisując się pod tym dokumentem, obiecujesz dołączyć do nas w zachęcaniu dużych studiów filmowych do przesłuchań niepełnosprawnych aktorów do ról w filmach i telewizji".

W trwających obecnie rozmowach na temat wykluczenia w branży filmowej często pomijane są osoby z niepełnosprawnościami, a główny nacisk stawiany jest na wykluczenie ze względu na rasę, płeć czy orientację seksualną. Studia wciąż zatrudniają pełnosprawnych aktorów do ról niepełnosprawnych postaci, co tylko wzmaga frustrację tych drugich. "Nic o nas bez nas" - domagają się.

"Formalnie zobowiązując się do prowadzenia przesłuchań dla niepełnosprawnych aktorów do produkcji studyjnych, studio Paramount Pictures poczyniło milowy krok w kierunku integracji, którą studio to wdrażało już od lat poprzez pracę z niepełnosprawnymi aktorami i podejmowanie decyzji obsadowych odzwierciedlających autentyczną reprezentację osób z niepełnosprawnościami w ważnych rolach" - stwierdził prezydent fundacji, Jay Ruderman.

Wytyczne Fundacji Rodziny Rudermanów zostały sformułowane jeszcze w 2019 roku. Pierwszym dużym studiem, jakie podpisało się pod nimi, było CBS Entertainment.