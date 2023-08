Hollywood dyskryminuje Latynosów? Te filmy budują dziedzictwo kulturowe USA

Wiadomości "Blue Beetle": Pierwszy latynoski superbohater zaatakuje kina [zwiastun]

"Biorąc pod uwagę ciągłe wykluczanie Latynosów przez hollywoodzki przemysł filmowy, musimy podjąć szczególne wysiłki mające na celu uhonorowanie ich wkładu w amerykańską kinematografię. I włączenia ich filmów do listy National Film Registry. Ciągłe wykluczanie Latynosów z branży filmowej wpływa na naszych rodaków szukających możliwości w branży i kształtuje sposób, w jaki postrzegani są Latynosi. To sposób zły i stereotypowy. Filmy pozostają kluczową formą opowiadania historii poprzez ich wyjątkową dostępność dla szerokiej publiczności. Przemysł medialny i rozrywkowy jest instytucją tworzącą narrację i definiującą wizerunek w Ameryce" - napisał Joaquin Castro, wymieniając 27 produkcji, które jego zdaniem powinny trafić na listę NFR. Cytuje go portal Variety.

Latynoskie filmy stanowią tylko 3 procent listy National Film Registry

Warunkiem koniecznym do otrzymania szansy na znalezienie się na tej prestiżowej liście jest czas powstania danej produkcji. Pod uwagę brane są filmy, których premiera odbyła się przynajmniej przed dziesięcioma laty. Każdego roku przedstawiciele Biblioteki Kongresu dołączają do listy jedynie 25 tytułów. Jak do tej pory na liście NFR znalazły się 24 latynoskie tytuły, co stanowi zaledwie 3 proc. wszystkich wpisanych tam filmów. Wśród nich są m.in. takie filmy jak "West Side Story", "La Bamba" czy "Serena".