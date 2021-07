"Holiday": Polskie małżeństwo na Bali

Anna Krotoska i Marcin Czarnik to odtwórcy głównych ról w filmie Pawła Ferdka "Holiday". To opowieść o małżeństwie, które podczas wymarzonej podróży na Bali staje się świadkiem niecodziennego zdarzenia.

Marcin Czarnik i Anna Krotoska w filmie "Holiday" /Kino Świat /materiały prasowe

Wybrali na wakacje przepiękny, wymarzony, egzotyczny kierunek - oszałamiający, słoneczny raj: indonezyjską wyspę Bali. Pojechali, by dać szansę swoim uczuciom i by na nowo odnaleźć szczęście. Tomek i Kasia, główni bohaterowie emocjonującego filmu "Holiday", szukali relaksu, odcięcia od długich godzin w korporacji i spokojnego czasu dla siebie.



Oboje bardzo chcą mieć dziecko, ale wiedzą też, że zanim się to stanie, muszą poradzić sobie ze sobą nawzajem i przepracować istniejące między nimi konflikty. Pewnego dnia postanawiają udać się na wycieczkę w kierunku znajdującego się na wyspie wulkanu i otaczającej go dżungli. Tam poznają przypadkowo spotkanego tajemniczego mężczyznę, który zaprasza ich do swojego domu. Para decyduje się pójść śladem nieznajomego. Atmosfera zagęszcza się z minuty na minutę, a niepokojąca aura coraz bardziej udziela się polskiej parze. Wkrótce nastąpią zdarzenia, które doprowadzą Kasię i Tomka do olbrzymiej wewnętrznej przemiany. Nic nie będzie już takie jak było. Tę podróż na Bali oboje zapamiętają na zawsze.

Główne role w "Holiday" przypadły Annie Krotoskiej, znanej m.in. z takich filmów jak "Wieża, jasny dzień" czy "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" oraz Marcinowi Czarnikowi - odtwórcy jednej z ról w nagrodzonym Oscarem "Synu Szawła", a także gwieździe takich produkcji jak np. "Drogówka", "Wiedźmin", czy "Artyści"? Reżyserem "Holiday" jest Paweł Ferdek - nominowaney do Europejskiej Nagrody Filmowej scenarzysta obrazu "Ki" oraz twórca dokumentu "Pollywood".

Producentem zniewalającego widowiska, kręconego dosłownie na drugim końcu świata, jest Mikołaj Pokromski, odpowiedzialny m.in. za filmy "Maria Skłodowska-Curie" i "Lokatorka", którą również niebawem zobaczymy na ekranach kin. Wyjątkową ścieżkę dźwiękową do "Holiday" stworzył Antoni Komasa-Łazarkiewicz ("Kamerdyner", "Szarlatan", "Obywatel Jones", "Miasto 44"), charakteryzację z kolei Waldemar Pokromski ("Śniegu już nigdy nie będzie", "Zimna wojna") i Beata Rółkowska ("Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3", "Volta", "Disco polo").

"Holiday" trafi na ekrany kin 13 sierpnia.