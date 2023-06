"Hokus pokus" z 1993 roku opowiada historię trzech wiedźm, sióstr Sanderson, które 300 lat wcześniej zostały skazane w Salem za uprawianie czarów. Tajemnicze zaklęcie sprawia, że powracają one do współczesnego świata, by znów utrudniać życie mieszkańcom tego miasteczka. Ich obecność jest udręką głównie dlatego, że wysysają siły życiowe z młodych ludzi, by same pozostać młode.

Wideo "Hokus pokus": (1993): Trailer

Występujące w rolach wiedźm Bette Midler , Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy czekały na powrót do tych postaci niemal trzydzieści lat. Był to dla nich triumfalny powrót - "Hokus pokus 2" w pierwszy weekend wyświetlania na platformie Disney+ był oglądany przez 2,7 miliardów minut. Z blisko sześcioma miliardami znalazł się potem na piątym miejscu najchętniej oglądanych filmów na streamingu w 2022 roku. Sukces ten był o tyle większy, że oryginalny film nie podbił box-office'u. Status dzieła kultowego zapewniły mu dopiero powtórki w sieciach kablowych.

Reklama

Wideo "Hokus pokus 2": Official Trailer

"Hokus pokus 3" powstanie. Gwiazdy powrócą w głównych rolach?

Popularność filmu "Hokus pokus 2" sprawiła, że kwestią czasu była decyzja o nakręceniu trzeciej części. Ta właśnie zapadła. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", na razie nie wiadomo, czy w role sióstr znów wcielą się Midler, Parker i Najimy. Pierwsza z nich jest zainteresowana powrotem, o czym mówiła już w ubiegłym roku w rozmowie z "Entertainment Weekly".

"Chciałabym kontynuować tę franczyzę, szczególnie że mowa o roli, którą uwielbiam grać. Jeśli powstanie trzecia część, to jestem na tak. Nie potrafię sobie wyobrazić, o czym miałaby opowiadać, ale kocham siostrzaną relację, o której opowiada seria. Jest dobra dla kobiet. Trzymamy się razem bez względu na wszystko i wszczynamy chaos. A niewiele kobiet potrafi tak wszczynać chaos jak nasze bohaterki" - stwierdziła Midler.