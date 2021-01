Hillary Clinton wyprodukuje ekranizację bestsellera

Nowe studio filmowe HiddenLight Productions założone przez Hillary Rodham Clinton, Sama Bransona i Chelsea Clinton, kupiło prawa do ekranizacji bestsellerowej powieści "The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage, and Justice" autorstwa Gayle Tzemach Lemmon.

Hilary Clinton i jej córka Chelsea założyły studio filmowe HiddenLight w grudniu ubiegłego roku / Isabel Infantes/PA Images /Getty Images

Książka "The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage, and Justice" ("Córki Kobani: Historia rebelii, odwagi i sprawiedliwości"), która będzie miała premierę 16 lutego tego roku, opowiada historię Kurdyjek, które w Północnej Syrii stawiły czoła oddziałom ISIS i zwyciężyły w tej potyczce. Powieść powstała w oparciu o setki godzin rozmów z bohaterami tych wydarzeń oraz raportów z samego serca akcji. Opowie nie tylko o zwycięstwie militarnym, ale również o działaniach bohaterek w celu szerzenia swoich politycznych poglądów i walki o równouprawnienie na Bliskim Wschodzie. Spotkały się one z szacunkiem i pomocą ze strony amerykańskiego wojska.



"To nieprawdopodobna opowieść o dzielnych, nieugiętych kobietach walczących o sprawiedliwość i równość. Stworzyliśmy HiddenLight po to, by chwalić bohaterów. Znanych i nieznanych, których odwaga często zostaje przeoczona. Jesteśmy podekscytowani możliwością pokazania tej inspirującej historii widzom na całym świecie" - powiedziała Hillary Rodham Clinton.

"Nikt bardziej niż pani sekretarz stanu Clinton nie walczył o to, aby głos kobiet na całym świecie został usłyszany. Zwróciła ona uwagę na kobiety, które każdego dnia walczyły o to, by zapewnić lepszą przyszłość dla wszystkich kobiet. Jest prawdziwym pionierem i nikt inny nie mógłby lepiej pokazać na ekranie tej historii" - dodała autorka książki, na podstawie której powstanie serial.

Pierwszym projektem, nad którym pracuje założone w grudniu ubiegłego roku studio HiddenLight, jest przygotowywany dla platformy streamingowej Apple TV+ serial "Gutsy Women" ("Odważne kobiety"). Powstaje on na podstawie książki " The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience", którą napisały napisanej przez Hillary Rodham Clinton i jej córka Chelsea.