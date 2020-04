Hikari wyreżyseruje adaptację komiksu

Studio Universal rozpoczęło pracę nad ekranizacją powieści graficznej "Dan and Sam" autorstwa Marka Watsona i Olivera Haruda. Reżyserią ma zająć się pochodząca z Japonii Hikari (naprawdę Mitsuyo Miyazaki), autorka wyróżnionego Nagrodą Publiczności na festiwalu w Berlinie filmu "37 sekund".

"Dan and Sam" będzie kolejnym filmem Hikari? /Stephen Lovekin /Getty Images

"Dan and Sam" opowiada historię zakochanej pary, której szczęście przerywa śmierć Sam. Choć kobieta umiera, okazuje się, że raz do roku jej duch otrzymuje możliwość odwiedzin ukochanego Dana. Jest tylko jeden haczyk - duchowe podróże Sam skończą się, gdy Dan ponownie się zakocha.



Jak dowiedział się portal "The Hollywood Reporter", scenariusz filmu napisze Molly Smith Metzler, autorka scenariuszy do takich seriali jak "Orange Is the New Black" oraz "Shameless - Niepokorni". Jednym z producentów filmu będzie Marc Platt, na którego koncie są m.in. "La La Land", "Drive", "Most szpiegów" czy "Rachel wychodzi za mąż". Nie jest to jedyny projekt, nad którym obecnie pracuje. Wśród nich są jeszcze m.in. kontynuacje filmów "Legalna blondynka" czy "Wanted - Ścigani" oraz fabularna wersja "Małej syrenki".

Równie zapracowaną autorka jest Molly Smith Metzler, która uczestniczy w jeszcze jednym projekcie studia Universal. To adaptacja bestsellerowej książki dla dzieci zatytułowanej "The Thing About Jellyfish" Ali Benjamin. Oprócz tego napisała scenariusz adaptacji książki Stephanie Land "Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive", który zostanie zrealizowany przez Netflix w postaci serialu. Jedną z jego producentek będzie Margot Robbie.

Film "37 sekund" w reżyserii Hikari można oglądać na Netfliksie.