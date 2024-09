HER Docs Forum: kino dokumentalne kobiet. Filmy, warsztaty, spotkania

HER Docs Forum od 5 września w Warszawie

HER Docs Forum odbędzie się już po raz drugi. Adresowany do szerokiej widowni program obejmie w tym roku m.in. projekcje filmowe w warszawskiej Kinotece, towarzyszące im rozmowy z zaproszonymi gościniami i gośćmi oraz spotkania z zagranicznymi i polskimi twórczyniami.

W programie filmowym znajdą się m.in filmy o Palestynie, Ukrainie, ikonie sceny muzycznej Peaches, prawach kobiet, ale też showcase polskich krótkich metraży, docu-musical i filmy wykraczające poza granice klasycznego dokumentu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Na planie filmu „Wielka Warszawska”: Tomasz Ziętek i Mary Pawłowska o miłości do jeździectwa i aktorskiej przygodzie INTERIA.PL

"Poszukiwanie nowych języków, środków wyrazu i ekspresji, a także nowej wrażliwości w świecie filmu dokumentalnego to tematy przewodnie tegorocznej edycji HER Docs Forum. Wspólnie z widownią i uczestniczkami Forum poszukamy odpowiedzi na to, czym jest współczesne, feministyczne kino non-fiction" - zapowiadają organizatorzy.

Reklama

W ramach showcase’u polskich filmów krótkometrażowych publiczność będzie mogła poznać bliżej twórczość polskich, a także mieszkających w Polsce filmowczyń, z ostatnich dwóch lat. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną dokumenty pokazywane i nagradzane na wiodących festiwalach na świecie, w tym w Wenecji, na Berlinale, IDFA, Hot Docs czy DOK Leipzig. Wśród nich znalazły się takie tytuły, jak "Shahid" reż. Narges Kalhor (Nagroda Caligari na Berlinale 2024), "Żegnaj, Tyberiado" reż. Lina Soualem (nagrody na MFF w Marakeszu, Londynie i Cleveland), "Tako rzecze Peaches" reż. Judy Landkammer, Philipp Fussenegger (Nagroda Teddy na Berlinale) oraz "Wszystko ma żyć" reż. Tetiana Dorodnitsyna, Andrii Lytvynenko (Nagrody Publiczności na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz Docudays UA).

Zdjęcie Kadr z filmu "Shahid" / materiały prasowe

HER Docs Forum - kino dokumentalne kobiet

HER Docs Forum to wydarzenie, którego celem w jego części branżowej jest łączenie profesjonalistek aktywnych w świecie filmu dokumentalnego. Stanowi w założeniu platformę wymiany doświadczeń, źródło praktycznej wiedzy, a także przestrzeń umożliwiającą rozbudowanie siatki zawodowych kontaktów.

Jest to jedno z niewielu w Europie i jedyne tego typu w Polsce wydarzenie adresowane do dokumentalistek różnych profesji, nie skupiające się wyłącznie na reżyserkach i producentkach. Pierwsza edycja odbyła się we wrześniu 2023 roku w ramach Niemiecko-Francuskiego Funduszu Kultury we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie i Instytutem Francuskim w Polsce. W części branżowej wydarzenia udział wówczas wzięło aż 80 dokumentalistek z 8 krajów.

Szczegółowy program HER Docs Forum 2024 można znaleźć na oficjalnej stronie i w mediach społecznościowych.