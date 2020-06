Henryk Talar: Złożone postaci

Popularny kinowy i teatralny aktor Henryk Talar obchodzi w czwartek, 25 czerwca, 75. urodziny. "Aktorstwo Talara kojarzy się przede wszystkim z wydobywaniem ciemnych, niepokojących rysów ludzkiej natury" - pisał o artyście Janusz R. Kowalczyk w tekście w portalu Culture.pl.

Henryk Talar / Krzysztof Żuczkowski / Agencja FORUM

Ekranowym debiutem Henryka Talara był występ w "Soli ziemi czarnej" Kazimierza Kutza (1969), gdzie zagrał niewielką rolę powstańca.



"Byłem studentem krakowskiej Szkoły Teatralnej. Wybrałem się na projekcję tego filmu. Bardzo chciałem zobaczyć swoje nazwisko na ekranie. Wszyscy zostali wymienieni, łącznie ze sprzątającymi, a ja pojawiłem się na końcu, w 'inni...'" - wspominał w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Prawdziwym debiutem była dopiero rola w filmie Henryka Kluby "Opowieści w czerwieni" (1974 r.).



"Zagrałem u boku Janka Nowickiego, który wtedy błyszczał i do dziś jest wielkim aktorem. Byłem jego partnerem. Reżyser nie widział między nami różnicy. Nieważne było dla niego nazwisko, ale co aktor potrafi zagrać. Tak sam dzisiaj patrzę na ludzi. Jeśli ktoś jest przygotowany, widać jego profesjonalizm, to nie ma znaczenia, czy ma 19 czy 90 lat. Z jednakową odpowiedzialnością traktuję siebie, jak i innych" - opowiada Talar.



Kinowa publiczność pamięta go najbardziej dzięki komedii "Kochaj albo rzuć" Sylwestra Chęcińskiego (1977), w której wcielił się w proboszcza parafii Polskiego Kościoła Narodowego w Chicago.

W serialu "Polskie drogi" Janusza Morgensterna (1976) wcielił się w postać hitlerowca Johana Heimanna. Niemiecki mundur przywdział również w filmie Stanisława Jędryki "Umarłem, aby żyć" (1984).

W filmografii Talara ważne miejsce zajmują tytuły z przełomu lat 70. i 80. Talar zagrał wtedy m.in. w wojennym filmie Juliana Dziedziny "Umarli rzucają cień" (1978), przemytniczej historii "Prom do Szwecji" w reżyserii Włodzimierza Haupego (1979) oraz szpiegowskim "Kim jest ten człowiek" Ewy i Czesława Petelskich (1984).