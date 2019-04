Henryk Gołębiewski wspomina Stanisława Jędrykę: Wciągnął mnie w aktorstwo

Wspaniały człowiek, bardzo go lubiłem, mieliśmy wiele fajnych, wspólnych wspomnień - powiedział o zmarłym reżyserze Stanisławie Jędryce Henryk Gołębiewski. Aktor podkreślił, że to twórca "Podróży za jeden uśmiech" wprowadził go w świat filmu.

Był doskonałym reżyserem - mówi o Stanisławie Jędryce Henryk Gołębiewski /Łukasz Kłos / Reporter

"Zagrałem w trzech jego filmach, wystąpiłem też w teatrze. Zaczęło się od 'Wakacji z duchami', później były 'Podróż za jeden uśmiech' i 'Stawiam na Tolka Banana'" - powiedział PAP Henryk Gołębiewski. "Bardzo go lubiłem. Mieliśmy wiele fajnych wspólnych wspomnień. To był wspaniały człowiek" - dodał.

Gołębiewski wspominał również wyjątkowe podejście Jędryki do dziecięcych aktorów. "Grając u niego byliśmy przecież bardzo młodymi ludźmi. Nigdy na nas nie krzyczał. Jeśli się denerwował, ukrywał to przed nami i nie dawał nic po sobie poznać. Ciężko pracował, kiedy my się bawiliśmy. Opiekował się nami".

Jak zauważył, twórca "Wakacji z duchami" był "doskonałym reżyserem". "W tamtych czasach nie było podglądów ani takiej technologii jak teraz. Wszystko robiło się 'na czuja' i on tego 'czuja' miał."

Stanisław Jędryka, reżyser, scenarzysta, twórca popularnych filmów i seriali takich, jak "Do przerwy 0: 1", "Podróż za jeden uśmiech" i "Stawiam na Tolka Banana", zmarł w poniedziałek w Warszawie. Miał 85 lat.