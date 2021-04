Henry Cavill znów zakochany? Kim jest tajemnicza blondynka?

Aktor, który znany jest głównie z ról herosów, takich jak Superman czy wiedźmin Geralt z Rivii, przez dwa lata z okładem nie ujawniał, czy w jego sercu jest miejsce dla kogokolwiek innego poza Kalem - wiernym psem rasy akita inu. Teraz paparazzi przyłapali go na spacerze z kobietą. On i tajemnicza blondynka trzymają się "za rękę" i wyglądają na szczęśliwych.

Reklama

Szczęśliwy Henry Cavill /Fotonoticias /Getty Images

37-letni Cavill był w związkach kilka razy, a jego uczuciowe wybory zdają się wskazywać na to, że ma słabość do kobiet wysportowanych.

Reklama

W 2018 roku rozstał się z kaskaderką Lucy Cork, z którą spotykał się przez rok. Wcześniej przez kilka tygodni był związany z Kaley Cuoco, aktorką znaną z "Teorii wielkiego podrywu", która teraz występuje w serialowym hicie HBO "Stewardesa.



Osiem lat temu głośno było o jego związku z Giną Carano - kiedyś zawodniczką MMA i boksu tajskiego, teraz aktorką, byłą już gwiazdą serialu "Mandalorianin". Byłą, bo na początku tego roku wytwórnia filmowa Lucasfilm zerwała z nią współpracę z powodu publikowania "nieprawomyślnych" postów w mediach społecznościowych, w tym za porównanie "prześladowania" amerykańskich obywateli o poglądach konserwatywnych do traktowania Żydów w nazistowskich Niemczech.



Było jeszcze kilka kobiet, z którymi łączono Cavilla, w tym Susie Redmond, Katie Hurst, Ellen Whitaker (z nią był zaręczony w latach 2011-2012) i Paris Hilton. Jednak w opinii publicznej nie jest on typem kobieciarza.

Na ujawnionych teraz zdjęciach zarówno Cavill, jak i jego wybranka, mają na twarzach obowiązkowe w czasie pandemii maseczki. Trudno więc rozpoznać blondynkę w okularach przeciwsłonecznych i długim czarnym płaszczu, która ściska dłoń gwiazdora.



Na portalu "Daily Mail" pojawiła się wręcz prośba do czytelników, by pomogli zidentyfikować tę osobę. Na pierwszy rzut oka jest trochę podobna do... Kaley Cuoco.

Wideo "Wiedźmin" [zwiastun]

Instagram Post