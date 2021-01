Henry Cavill wciąż nie odzyskał sprawności

​Henry Cavill, brytyjski aktor, który zasłynął rolą Supermana, a obecnie wciela się na Geralta z Rivii, poinformował, że nadal przechodzi rehabilitację po urazie ścięgna udowego. Ćwiczenia zaczyna o 4:30, żeby wyrobić się przed pracą!

Henry Cavill rehabilituje się codziennie przez kilka godzin /Karwai Tang/WireImage /Getty Images

Kontuzja, której aktor doznał w grudniu ubiegłego roku, wykluczyła go na kilka tygodni z pracy na planie "Wiedźmina". Dwa tygodnie temu Cavill opublikował na swoim instagramowym profilu post, w którym oświadczył, że po raz pierwszy od czasu urazu, zdecydował się na przebieżki w plenerze. Określił to wówczas jako "pierwszy krok na drodze do wyzdrowienia".



Teraz - jak wynika z jego ostatniego wpisu - trenuje już regularnie i intensywnie, choć nadal jest to etap powrotu do sprawności.



"Od poniedziałku do piątku wstaję o 4:30, aby zaliczyć kilka godzin rehabilitacji przed rozpoczęciem dnia pracy. Niektóre poranki są ciężkie, ale przed końcem, zawsze widzę świt" - napisał.



Aktor dodał, że ten poranek był "przyjemniejszy, nawet jeśli odrobinę chłodny", bo spadł śnieg. Na dowód dołączył trzy zdjęcia wykonane o brzasku przed uroczą wiejską willą.