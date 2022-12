Pod koniec października ujawniono, że Hanry Cavill nie wystąpi w kolejnym sezonie "Wiedźmina". W czwartej serii serialu Netfliksa w Geralta wcieli się Liam Hemsworth.

Henry Cavill odchodzi z "Wiedźmina"

Szokującą dla wielu fanów wiadomość zamieścił na Instagramie Henry Cavill.

"Moja podróż z Geraltem była pełna potworów i przygód, jednak w czwartym sezonie składam swój medalion i miecze. Za mnie rolę Białego Wilka przejmie fantastyczny Liam Hemsworth" - napisał aktor.

Swój post na Instagramie opublikował również Liam Hemsworth ("Niezniszczalni 2", "Igrzyska śmierci: Kosogłos"). Aktor jest fanem "Wiedźmina" i jest niezwykle szczęśliwy, że może wcielić się w tę postać. "Jako fan 'Wiedźmina' jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę zagrać Geralta z Rivii. Henry Cavill był niesamowity w tej roli i jestem zaszczycony, że przekazuje mi tę rolę w kolejnym rozdziale tej opowieści" - napisał.

W tym samym czasie Cavill wrócił do roli Supermana w filmie "Black Adama".

"Black Adam" to wymarzony projekt Dwayne’a Johnsona , nad którego powstaniem pracował od lat. Jak się okazuje, to także Johnson wpadł na pomysł, by właśnie w tym filmie do roli Supermana powrócił Henry Cavill . Swoim pomysłem gwiazdor podzielił się z szefami studia Warner Bros. I - jak zdradził teraz w nagraniu umieszczonym w swoich mediach społecznościowych - odpowiedzią na tę propozycję było: Nie!

"Koniec końców studio nie zdecydowało się na powrót Henry’ego Cavilla, co było niewytłumaczalne i niewybaczalne. Nie zmierzaliśmy jednak przyjąć ich odmowy. Pracowaliśmy nad tym filmem od lat, powrót Henry’ego Cavilla był częścią naszych strategicznych rozmów i nie zgadzaliśmy się na odmowę. Nie miało dla nas sensu budowanie uniwersum DC bez jego najpotężniejszej siły i najwspanialszego superbohatera wszech czasów. To byłoby niemożliwe" - ujawnił Johnson.

Henry Cavill: Jeśli nie Superman, to może Bond?

Wytwórnia Warner Bros miała pomysł, by w kolejnych superbohaterskich filmach w uniwersum DC Comics pojawiali się na zmianę Superman z Batmanem.

Słaby wynik "Black Adam" w kinach - produkcja może przynieść aż 100 milionów dolarów strat - stawia jednak pod znakiem zapytania przyszłe epizody Cavilla w roli Supermana.

Na przeszkodzie może też stanąć James Gunn ("Strażnicy Galaktyki"), który wspólnie z producentem Peterem Safranem od listopada stoją na czele specjalnego wydziału Warner Bros. Discovery, odpowiedzialnego za produkcje superbohaterskie. Zakres ich obowiązków obejmował będzie wszelkie kreatywne decyzje związane z rozwojem uniwersum DC Comics w obrębie filmu, telewizji i animacji.

Może więc jedynym wyjściem dla Henry'ego Cavilla okaże się przymiarka do garnituru... Jamesa Bonda. Aktor brał udział w castingu do "Casino Royale" z 2006 roku. Reżyser Martin Campbell wybrał Craiga, ponieważ uważał, że 23-letni wówczas przyszły odtwórca Supermana był zbyt młody i "wątły". Henry Cavill, szczególnie po występie w "Wiedźminie", nabrał muskulatury, więc teraz miałby większe szanse.