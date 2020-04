Henry Cavill jako Sherlock Holmes w serii filmów o siostrze znanego detektywa

Enola Holmes to postać wymyślona przez Nancy Springer, bohaterka cyklu sześciu książek napisanych przez tę autorkę. Prawa do ich ekranizacji zakupił Netflix. Wcześniej w przygotowaniach była już filmowa adaptacja pierwszej książki serii, powieści "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza". W tytułową rolę wcieli się gwiazda serialu "Stranger Things" Millie Bobby Brown.

Henry Cavill zagra Sherlocka Holmesa /Doug Peters/Press Association/ /East News

Tym samym pierwszy film o przygodach Enoli Holmes również będzie miał swoją premierę na Netfliksie. Nie wiadomo jednak, kiedy będzie można go tam zobaczyć. Produkcja filmu została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa, choć udało się już zrealizować wszystkie zaplanowane zdjęcia.

Projekt zapowiada się bardzo ciekawie. W roli starszego brata Enoli, Sherlocka Holmesa, zobaczymy w nim znanego m.in. z roli Wiedźmina Henry’ego Cavilla. W postać Mycrofta wcieli się Sam Claflin.



Do tej pory powstało sześć książek o przygodach Enoli Holmes. Pierwszy i piąty tom cyklu został nominowany do nagrody Edgar Awards w kategorii dla najlepszej młodzieżowej książki kryminalnej.

Kolejne książki o siostrze Sherlocka to wydane w Polsce "Sprawa leworęcznej lady" i "Sprawa złowieszczych bukietów". Serię uzupełniają powieści "The Case of the Peculiar Pink Fan", "The Case of the Cryptic Crinoline" oraz "The Case of the Gypsy Goodbye".

Zdjęcie Millie Bobby Brown i Finn Wolfhard w pierwszym sezonie "Stranger Things" / materiały prasowe

"Enola Holmes to zbuntowana młodsza siostra Sherlocka i Mycrofta, która często przechytrza swoich genialnych braci. W dniu 16 urodzin Enoli jej matka znika bez śladu. Dziewczyna szuka pomocy u swoich starszych braci, ale szybko orientuje się, że bardziej od rozwiązania sprawy interesuje ich wysłanie jej do szkoły. W tej sytuacji robi jedyną rzecz, którą powinna zrobić mądra, zaradna i nieustraszona XIX-wieczna panienka. Ucieka do Londynu, by sama rozwiązać sprawę zaginięcia matki" - czytamy w oficjalnym opisie fabuły pierwszej części filmu.

Film wyreżyseruje Harry Bradbeer, jeden z twórców takich seriali jak "Współczesna dziewczyna" czy "Obsesja Eve". Scenariusz napisał Jack Thorne, autor scenariuszy do seriali "Mroczne materie" i "The Eddy". W roli matki Enoli Holmes zobaczymy Helenę Bonham Carter.