"Helmut Newton. Piękno i bestia": Portret kontrowersyjnego fotografa

13 listopada do kin wejdzie film Gero von Boehma. "Helmut Newton. Piękno i bestia", przedstawiający złożony portret tytułowego fotografa, którego prace pojawiały się w "Playboy'u", "Vogue", "Marie-Claire", "Elle", a także na licznych międzynarodowych wystawach indywidualnych.

Helmut Newton był jednym z najbardziej kontrowersyjnych fotografów w historii /materiały dystrybutora

31 października tego roku Helmut Newton skończyłby 100 lat. Był jednym z najwybitniejszych fotografów XX wieku. Zasłynął z odważnych, bezkompromisowych i niezapomnianych kobiecych aktów.



Nie ma wątpliwości, że w centrum zainteresowania legendarnego fotografa były kobiety. Bohaterki jego kultowych portretów i zdjęć w magazynach mody - od Catherine Deneuve do Grace Jones, od Charlotte Rampling do Isabelli Rossellini - nareszcie mają możliwość, aby przedstawić własną interpretację życia i twórczości tego kontrowersyjnego artysty.



Portretowane portretują. Jego dzieła były prowokacyjne, niekonwencjonalne i dywersyjne. Sposób w jaki przedstawiał kobiety nadal prowokuje do pytania: czy były one podmiotami czy przedmiotami?



Film przedpremierowo będą mogli obejrzeć widzowie festiwalu Millennium Docs Against Gravity.