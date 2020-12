Helena Zengel: Kim jest blondwłosa 12-latka?

Choć w swoim dorobku ma mnóstwo różnorodnych ról, żadna z nich nie wymagała od niego wylania tylu łez co kreacja w powstającym właśnie filmie „Nowiny ze świata”. Tom Hanks na planie tej produkcji co chwila zanosił się płaczem. Robił to po to, by pomóc partnerującej mu 12-letniej aktorce Helena Zengel wejść w odpowiedni nastrój przed kręceniem trudnych emocjonalnie scen.

Helena Zengel w filmie "Nowiny ze świata" /Bruce W. Talamon / Universal Pictures / Courtesy Everett Collection /East News

"Nowiny ze świata" to opowieść o weteranie wojny secesyjnej, kapitanie Jeffersonie Kyle’u Kidzie, który podejmuje się trudnej misji. Ma odwieźć dziewczynkę, która przed laty została uprowadzona przez Indian, do jej wujostwa. W rolę kapitana wciela się Tom Hanks, a jego partnerką na planie jest Helena Zengel.



Reklama

Film wyprodukowała wytwórnia Universal, za reżyserię odpowiadał Brytyjczyk Paul Greengrass (seria o Jasonie Bournie), a za zdjęcia Polak Dariusz Wolski ("Piraci z Karaibów"). "Nowiny ze świata" będzie można oglądać w przyszłym roku na platformie Netflix.



O tym, jak wyglądała praca na planie tego filmu, opowiedziała podczas specjalnego pokazu dla dziennikarzy 12-letnia Helena Zengel. Wyznała, że hollywoodzki gwiazdor okazał jej ogromną pomoc podczas kręcenia emocjonalnych scen.



"Płakał dosłownie w każdej scenie, nawet kiedy kamera nie była skierowana na niego, a na mnie. Chodzi o te sceny, w których powinnam być wzruszona. Powtarzanie tego wielokrotnie dla swojego partnera ekranowego, nawet kiedy ma się świadomość, że to nie znajdzie się w filmie, jest naprawdę niesamowite i świetne" - powiedziała Zengel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nowiny ze świata" [trailer] materiały prasowe

Blondwłosa nastolatka o błękitnych oczach jest Niemką pochodzącą z Berlina. Za rolę dziewczynki, która ma problem z napadami furii w filmie "Błąd systemu" z 2019 roku dostała nagrodę dla najlepszej niemieckiej aktorki.