Helena Bonham Carter: Jedyna taka w Hollywood

Zaczynała od filmów kostiumowych, później stała się muzą Tima Burtona. Wzruszała jako młoda dziewczyna, szukająca miłości w Anglii na przełomie wieków, przerażała jako Bellatrix Lestrange w serii o Harrym Potterze. 26 maja 2021 roku Helena Bonham Carter skończyła 55 lat.

Helena Bonham Carter nigdy nie ukończyła żadnej szkoły aktorskiej. Mając 16 lat, zwyciężyła w konkursie pisarskim, a dzięki nagrodzie opłaciła wpisowe do agencji castingowej. Początkowo pojawiała się w reklamach. Jednak w wieku 19 lat otrzymała dwie role główne - tytułową w "Lady Jane" oraz w "Pokoju z widokiem". Ten drugi odniósł ogromny sukces i otrzymał osiem nominacji do Oscara. Od tego czasu Bonham Carter nie mogła narzekać na brak ofert aktorskich.

W czasie zdjęć do "Frankensteina" Bonham Carter nawiązała romans z Kennethem Branaghem, reżyserem i gwiazdą produkcji. Aktor był wówczas związany z Emmą Thompson. W 1995 roku rozwiódł się z nią i zaczął publicznie pojawiać się z Bonham Carter. Ich związek zakończył się w 1999 roku.

Po latach Thompson opowiedziała o rozstaniu z Branaghem w wywiadzie dla "Sunday Times". Wyznała, że po informacjach o romansie męża, nie widziała sensu w kontynuowaniu ich związku. Zaznaczyła jednak, że wybaczyła Bonham Carter lata temu. "Jesteśmy całkiem podobne. Lekko szalone i nieco ekstrawaganckie. Nic dziwnego, że Ken pokochał nas obie. Zresztą Helena jest wspaniałą kobietą" - mówiła Thompson.

Najważniejszym filmem w pierwszym okresie kariery Bonham Carter okazała się melodramat kostiumowy "Miłość i śmierć w Wenecji". Wcieliła się w ubogą dziewczynę, która knuję intrygę, mającą zapewnić jej bogactwo. Za swoją rolę Bonham Carter otrzymała szereg nominacji do najważniejszych nagród, w tym Oscara i Złotego Globu. Mimo sukcesu, aktorka była zmęczona kolejnymi występami w filmach kostiumowych. Postanowiła nieco zmienić swój wizerunek.

Okazję ku temu dał jej "Podziemny krąg" Davida Finchera. Aktorka wcieliła się w kobietę, która z nudów uczęszcza na kolejne grupy wsparcia. Na jednej z nich spotyka narratora (Edward Norton), a przez niego trafia także na Tylera Durdena (Brad Pitt), założyciela tytułowego kręgu. Bonham Carter wzorowała swoją postać na Judy Garland w ostatnich latach jej życia. Porównanie to tak bardzo przypadło do gustu Fincherowi, że podczas zdjęć wołał do niej "Judy".