Helen Hunt w szpitalu po wypadku samochodowym

Aktorka Helen Hunt trafiła do szpitala po groźnie wyglądającym wypadku samochodowym w Los Angeles. Portal TMZ. com udostępnił nagranie ze zdarzenia, na którym widać, jak samochód, w którym znajdowała się Hunt, przewraca się na bok po zderzeniu z innym pojazdem.

Helen Hunt /PG/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Według informacji TMZ.com 56-letnia laureatka Oscara nie prowadziła pojazdu, była tylko jedyną pasażerką przewróconego samochodu.

Wideo Helen Hunt Hospitalized After Car Accident in Los Angeles | TMZ

Reklama

Po wypadku uskarżająca się na ból aktorka została zabrana do kliniki Cedars-Sinai Medical Centerw Los Angeles, którą opuściła wieczorem tego samego dnia.

Helen Hunt jest laureatką Oscara za rolę w filmie "Lepiej być nie może" (1998).

Na początku grywała głównie w produkcjach telewizyjnych. Zadebiutowała w 1973 r. w filmie "Pioneer Woman", jednak jej pierwszą poważną rolą była postać tytułowa w dramacie "The Miracle of Kathy Miller" (1981). Przełomem w jej karierze okazała się rola w filmie Francisa Forda Coppoli "Peggy Sue wyszła za mąż" (1986). W 1991 r. aktorka otrzymała angaż do serialu "Szaleję za tobą", który przyniósł jej ogromną popularność oraz wiele nagród, m.in. American Comedy Awards, nagrody Emmy oraz Złote Globy.

Wideo Helen Hunt Car Accident, Moments After The Crash | TMZ

W kolejnych latach oglądaliśmy ją m.in. w komedii "Dziewczyny chcą się bawić" (1985), dramacie "Cast away. Poza światem" (2000), komedii "Czego pragną kobiety" (2000) oraz niezależnnym dramacie "Sesje" (2012), w którym zagrała seks-terapeutkę.

Helen Hunt: Lepiej być nie może 1 / 11 W piątek, 15 czerwca, Helen Hunt, laureatka Oscara za rolę w filmie "Lepiej być nie może" (1998), kończy 55 lat. Jej kariera zadała jednak kłam tytułowi komedii, który przyniósł jej największy sukces. W 2012 roku Hunt wystąpiła bowiem w dramacie "Sesje", który uznany został za jej najwybitniejsze aktorskie osiągnięcie. Warto odnotować, że nie przyczynił się do tej oceny fakt, że mimo swojego wieku pojawia się nago niemal w każdej scenie obrazu... Źródło: East News Autor: Fox Searchlight / Everett Collection udostępnij

Podczas oscarowej gali w 2013 roku Helen Hunt pozowała fotoreporterom w szafirowej sukni z trenem... z popularnej "sieciówki" H&M. Niedrogą jak na hollywoodzkie standardy suknię (wycenia się ją na ok. 650 dol.) zestawiła z kosztowną biżuterią - jej diamentowa kolia i bransoletki były warte 700 tys. dolarów. "To była najładniejsza sukienka, jaką udało mi się znaleźć. Poza tym jest ekologiczna, a jej producent jest partnerem Global Green" - powiedziała Hunt w wywiadzie dla telewizji E!.