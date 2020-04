Film Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter" zwyciężył na prestiżowym Tribeca Film Festival 2020. Decyzja jury była jednogłośna. To pierwszy polski film w historii, który znalazł się w konkursie głównym (International Narrative Competition) tej imprezy i pierwszy, który zdobył główną nagrodę.

Vanessa Aleksander w scenie z filmu "Sala samobójców. Hejter" /Jarosław Sosiński/Naima Film /materiały dystrybutora

"Pragnę Panu podziękować za wspaniały film. Inspirujący. Moralnie potężny. Wnikliwy. Istotny. Przepełniony głębokim zrozumieniem i współczuciem. To właśnie ten szczególny rodzaj empatii przesądza o sile filmu, stając się autentycznym wyrazem sumienia artysty. To empatia, która opiera się naciskom. Jest szczera. Sprzyja zrozumieniu. Dziękuję wszystkim współtwórcom tego wielkiego dzieła: dzieła sumienia" - napisał w liście do Jana Komasy członek jury, William Hurt, wybitny aktor doceniany m.in. za role w filmach "Żar ciała", "Pocałunek kobiety pająka", "Dzieci gorszego Boga", "Odmienne stany świadomości" czy "Zbyt wielcy, by upaść".

Reklama

Zachwytu nad filmem Jana Komasy nie kryje także zasiadający w jury Danny Boyle, zdobywca Oscara i twórca takich hitów, jak "Trainspottiing" czy "Slumdog. Milioner z ulicy".

"Z głębi serca gratuluję reżyserowi jakże aktualnego i niepokojącego filmu. Czym Nixon i Watergate byli dla Coppoli, gdy kręcił 'Rozmowę', tym Facebook i fake newsy są dla twórcy 'Hejtera'" - napisał, podkreślając, iż ma nadzieję osobiście uścisnąć dłoń Jana Komasy lub "choćby trącić się z nim łokciem".

Ta wygłoszona z przymrużeniem oka aluzja do zasad społecznego dystansu związanych z szalejącą - także w Nowym Jorku - epidemią jest nieprzypadkowa. Tegoroczna edycja festiwalu z uwagi na sytuację epidemiczną odbyła się w trybie on-line.

Dla reżysera, producentów i całej ekipy wygrana w Tribece to szansa na drugie życie dla filmu, który mimo entuzjastycznych recenzji i znakomitej frekwencji podczas weekendu otwarcia w kinach, zszedł z ekranów niespełna tydzień po premierze, stając się symbolem potężnych problemów, jakie przeżywa branża filmowa w obliczu epidemii.

"Cieszę się podwójnie, gdyż 'Hejter' w związku z zamknięciem kin z powodu pandemii stał się ofiarą wirusa, a w konsekwencji dramatem dla naszych producentów. Teraz dzięki tej nagrodzie dostał drugie życie" - komentuje Jan Komasa. I dodaje: "Przede wszystkim jednak wielką radość wzbudza fakt, że spragniony dobrych wiadomości świat międzynarodowego filmu znowu z całą mocą usłyszy o polskim kinie, a czymże innym jak wspaniałą wiadomością jest wygranie jednego z najważniejszych festiwali na świecie".