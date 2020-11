Heath Ledger zamierzał wyreżyserować ekranizację "Gambitu królowej"

"Gambit królowej" to nowy serial, który przebojem wdarł się na szczyty listy najlepszych produkcji Netfliksa. Jak się okazuje, przeniesieniem na ekran powieści Waltera Tevisa zainteresowany był przed laty Heath Ledger.

Heath Ledger w 2006 roku /Jeff Vespa/WireImage /Getty Images

"Gambit królowej" - serial opowiadający o uzależnionej od środków uspokajających i alkoholu szachistce - został oparty na motywach powieści autorstwa Waltera Tevisa.

Jak się okazuje, przeniesieniem na ekran tej powieści zainteresowany był przed laty Heath Ledger, dla którego mógł to być reżyserski debiut. Plany pokrzyżowała jego tragiczna śmierć w 2008 roku.



O niezrealizowanych planach Ledgera informował w 2008 roku "The Independent". Tuż po śmierci aktora na łamach tej gazety pojawił się tekst o jego pracach nad ekranizacją "Gambitu królowej". Scenariusz filmu miał napisać Allan Shiach, a w głównej roli Beth Harmon miała wystąpić znana z filmów "Pułapka" i "Juno" Ellen Page.

"Z pasję podchodził do tego pomysłu. Był intensywnym, pełnym zainteresowań młodym mężczyzną, co natychmiast mnie do niego przyciągnęło. Bez ustanku rozmawialiśmy o tym projekcie przez telefon. Pod koniec roku mieliśmy się w końcu spotkać" - wspominał Shiach.

Ledger nie ukrywał tego, że miał aspiracje reżyserskie. Jak przypomina portal "The Playlist", wyreżyserował kilka teledysków artystów takich jak Ben Harper czy N’fa. Chciał też nakręcić dokument o brytyjskim muzyku Drake’u. Wyreżyserował nawet teledysk do jednej z jego piosenek, ale pokazany został tylko dwa razy. Kończył się samobójstwem postaci granej przez Heatha Ledgera poprzez utopienie się w wannie.

Heath Ledger zmarł 22 stycznia 2008 roku. Powodem śmierci utalentowanego aktora było przypadkowe przedawkowanie leków. Na ukończeniu był właśnie film "Mroczny Rycerz", w którym wcielił się w rolę Jokera. Został za nią pośmiertnie nagrodzony Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Wideo Gambit królowej | Zapowiedź premiery | Netflix

