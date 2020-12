Hayden Christensen znów zagra Dartha Vadera

To jedna z najgorętszych wiadomości ostatnich dni. Wśród wielu doniesień na temat przyszłości uniwersum "Gwiezdnych wojen" była ta dotycząca Haydena Christensena. Aktor, który w tzw. "Trylogii Prequeli" wcielił się w rolę Anakina Skywalkera, a finalnie Dartha Vadera, powróci do tej postaci w powstającym serialu, którego bohaterem będzie Obi-Wan Kenobi. W roli Kenobiego ponownie zobaczymy Ewana McGregora.

Chyba nikt nie spodziewał się, że Haydena Christensena zobaczymy jeszcze w uniwersum "Gwiezdnych wojen" /LUCASFILM / MORTON, MERRICK / Album /Getty Images

Informację o powrocie do uniwersum "Gwiezdnych wojen" Haydena Christensena podała szefowa wytwórni Lucasfilm, Kathleen Kennedy w trakcie tzw. Disney Investors Day. Była to jedna z wielu wiadomości na temat najbliższej przyszłości studia Disneya. Te dotyczyły nie tylko "Gwiezdnych wojen", ale i seriali Marvela oraz animacji Pixara. Wszystkie te studia należą bowiem do imperium Disneya.



W serialu, który nie ma jeszcze tytułu, główną postać, czyli Obi-Wana Kenobiego zagra Ewan McGregor. Urodzony w Szkocji aktor grał już wcześniej tę rolę w filmach o podtytułach: "Mroczne widmo", "Atak klonów" i "Zemsta Sithów".

Akcja serialu o Obi-Wanie ma rozpocząć się dziesięć lat po wydarzeniach pokazanych w filmie "Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów". Wyreżyserowany przez George'a Lucasa kończył się sceną ostatecznej przemiany Anakina Skywalkera w znanego z "Nowej nadziei" i dwóch kolejnych część sagi, Dartha Vadera. Nie wiadomo, czy Christensen pojawi się w serialu bez charakterystycznej maski. Nieznane są też inne szczegóły tej roli. To, co wydarzyło się w życiu Vadera po zakończeniu "Zemsty Sithów" jest znane z licznych komiksów, a także z filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" z 2016 roku, który według chronologii fabuły poprzedzał wydarzenia epizodu IV, "Nowej nadziei".

W pozostałych rolach w serialu o Obi-Wanie wystąpią Genevieve O'Reilly, która wcieli się w postać Mon Mothmy, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough, oraz Adria Arjona. Scenariusz napisał Joby Harold, który przejął obowiązki głównego scenarzysty od Hosseina Aminiego.