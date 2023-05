Devon Murray: Dziecięcy gwiazdor z "Harry'ego Pottera"

Devon Murray urodził się 28 października 1988 roku. Jest irlandzkim aktorem, który zasłynął z roli we wszystkich częściach z serii " Harry Potter ". Karierę rozpoczął jako dziecko, występując w reklamach. W wieku 10 lat zagrał w swoim pierwszym pełnometrażowym filmie - "This Is My Father". W kolejnych latach widzowie mogli go oglądać w "Prochach Angeli" i "Wczorajszych dzieciach".

W 2001 roku otrzymał rolę Gryfona Seamusa Finnigana w filmie " Harry Potter i Kamień Filozoficzny ". Z serią był związany przez kolejne 10 lat, a w między czasie niemal nie występował w innych produkcjach. Wyjątkiem był film z 2008 roku "Na ryby", gdzie wcielił się w postać Młodego Billa.

Devon Murray bezmyślnie wydał fortunę

Devon Murray, podobnie jak większość dziecięcych gwiazd, nie poradził sobie z nagłą sławą i wielkimi pieniędzmi. Aktor szybko roztrwonił fortunę, zarobioną dzięki filmom z serii "Harry Potter", a nawet zadłużył się na ponad 200 tys. funtów. W 2016 roku agent, Neil Brooks pozwał Devona Murraya z powodu 230 tys. funtów, których aktor miał mu nie wypłacić. Murray twierdził, że to Brooks jest mu winny pieniądze. Aktor przegrał sprawę i był zmuszony wypłacić agentowi 210 tys. funtów.

W sądzie zeznawała matka aktora, która powiedziała:

Był nastolatkiem. Pił, wychodził z dziewczynami, kupował drogie samochody. Mam tylko jedno dziecko i nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Prawie straciliśmy nasz dom i to dlatego musieliśmy się później przeprowadzić

Devon Murray miał roztrwonić blisko 800 tys. funtów. Aktor bronił się, że nie wszystko wydał na "kobiety, samochody i alkohol". Ponoć kupił też posiadłość i stadninę koni. Po przegranej sprawie pogrążył się w głębokiej depresji i myślał o zakończeniu życia.

Czyściłem wtedy stajnię. Czułem, że jestem chodzącą katastrofą i bez sensu to dalej ciągnąć. Chwyciłem za sznur, przerzuciłem go przez belkę, zrobiłem pętlę na szyję i jakimś cudem napisałem jeszcze do mamy i taty. Nie pamiętam dokładnie co, ale poprosiłem ich o pomoc. Natychmiast zadzwonili i mnie powstrzymali mówił w radiu RTE 2FM