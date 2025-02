Harrison Ford szczerze o ostatnim filmie o Indianie Jonesie. Dosadne słowa

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", piąta część cyklu o dzielnym archeologu z awersją do węży, okazała się jedną z największych porażek finansowych 2023 roku. Harrison Ford, odtwórca roli kultowego bohatera, odniósł się do słabego przyjęcia filmu w rozmowie z "The Wall Street Journal". Aktor jak zawsze nie gryzł się w język.

Zdjęcie Harrison Ford w scenie z filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" / materiały prasowe