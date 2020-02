Harrison Ford: Świętuje dziesiątą rocznicę ślubu

Gdy zaczynali się spotykać, mało kto wierzył, że ich związek potrwa dłużej niż kilka lat. Powodem wątpliwości była spora różnica wieku, bo Calista Flockhart jest młodsza od Harrisona Forda o 22 lata. Oni jednak są parą już od 18 lat, a w czerwcu będą świętować dziesiątą rocznicę ślubu.

Harrison Ford i Calista Flockhart świętują w tym roku 10. rocznicę ślubu /Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Gwiazdor "Indiany Jonesa" i "Gwiezdnych wojen" od dziesięciu lat jest mężem aktorki, Calisty Flockhart, znanej polskiej publiczności z serialu Ally McBeal. Parą są jednak znacznie dłużej - zaczęli się spotykać w 2002 roku. Biorąc pod uwagę długość trwania hollywoodzkich związków, Ford może być uznany za eksperta od szczęśliwego małżeńskiego pożycia.

Choć jego żona jest od niego młodsza o 22 lata, Ford powtarza w wywiadach, że duża różnica wieku nie jest dla nich problemem. Podobnie twierdzi aktorka. "Tak naprawdę czasami czuję się starsza od niego" - wyznała Calista Flockhart w rozmowie z "Closer Weekly". Z kolei Ford w niedawnym wywiadzie dla magazynu "Parade" Ford powiedział, że ma swój sposób na utrzymanie ładu w związku. "Nie gadaj, przytakuj" - zdradził swoją receptę dziennikarzowi.

Po chwili wyjaśnił, że to oczywiście nie wszystko, co robi, aby jego małżeństwo było udane i podkreślił, że gdy tylko nie pracuje na planie, wraca do żony, z którą mieszka na ranczu w Wyoming. Stara się, aby czas spędzany razem był wartościowy i dodaje, że poza planem wiedzie bardzo spokojne życie: dba o dom, majsterkuje w swoim warsztacie stolarskim, pomaga naprawiać dach ekipie remontowej.



"A gdy już spełnię domowe obowiązki, nic mnie nie goni, a pogoda jest dobra, to idę polatać" - powiedział aktor, który od 25 lat ma licencję pilota. "Uwielbiam być w górze, ale lubię też spacerować po lesie albo pojeździć na rowerze" - dodał.

Choć ma sporo pasji i zajęć w domu, Harrison Ford nie myśli o tym, by zrezygnować z pracy i wciąż sporo gra. Ostatnio wystąpił w filmie "Zew krwi" na podstawie powieści Jacka Londona o tym samym tytule. Na lipiec zapowiedziano również premierę piątej części filmu z serii o Indianie Jonesie.