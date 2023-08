Hans Zimmer ratuje przed upadkiem kultowe studio nagraniowe BBC

Hans Zimmer ratuje studio BBC przed upadkiem

W kultowym studiu Maida Vale nagrywali m.in. David Bowie, The Beatles, Led Zeppelin, Dusty Springfield, Adele, Beyoncé oraz właśnie Hans Zimmer . Niedawno okazało się, że temu miejscu grozi upadek. Autor muzyki do "Gladiatora" pomógł ocalić studio.

Zlokalizowany w północno-zachodnim Londynie kompleks siedmiu studiów nagraniowych Maida Vale należał do BBC od 1933 roku. W 2018 roku brytyjski nadawca publiczny oświadczył jednak, że przeniesie swoje studia do nowej przestrzeni nagraniowej i studyjnej, powstającej w kompleksie Queen Elizabeth Olympic Park (w Stratford). Przenosiny te mają się odbyć do końca 2025 roku.



Reklama

W związku z tym, studio Maida Vale przestało być potrzebne. Stało się wręcz kłopotliwe, ponieważ remont (w tym usunięcie toksycznego azbestu), wymaga ogromnych nakładów finansowych.

Wiele wpływowych osób - w tym Nigel Godrich, producent Radiohead - nawoływało do ocalenia miejsca, które wydaje się równie zasłużone dla brytyjskiej kultury jak Abbey Road.

By nabyć tę nieruchomość, Hans Zimmer i jego wieloletni partner biznesowy Steven Kofsky weszli do spółki ze współzałożycielami brytyjskiego studia Working Title Films - Timem Bevanem i Erikiem Fellnerem (producentami m.in. takich hitów, jak: "Notting Hill", "Dziennik Bridget Jones", "To właśnie miłość"). Zgodnie z ogłoszeniem prasowym, nowi właściciele zamierzają zachować oryginalną fasadę budynku. Powstanie tam również placówka edukacyjna non-profit.



Niemiecki twórca ścieżek dźwiękowych do takich kinowych hitów, jak "Król lew", Diuna", "Karmazynowy przypływ", "Gladiator", "Mroczny rycerz", "Top Gun: Maverick" czy serii "Piraci z Karaibów", przyznał w oświadczeniu, że w miejscu, którego stał się teraz współwłaścicielem po raz pierwszy pojawił się 45 lat temu.

"Byłem wtedy dzieciakiem, zachwyconym możliwością zrealizowania jednej z moich pierwszych sesji" - stwierdził. "Wciąż pamiętam usilną potrzebę dotknięcia ścian, jakby to miało w jakiś sposób pozwolić mi połączyć się z artystami, których niezwykła muzyka wybrzmiewała tu na co dzień".

Zimmer dodał, że wiele też zawdzięcza swoim wspólnikom: "Praca z Working Title dała mi karierę w Hollywood, gdzie moim partnerem został Steve Kofsky. Później razem zadbaliśmy o to, by przenieść pracę nad jak największą liczbą hollywoodzkich produkcji z powrotem do Wielkiej Brytanii".

"Chcę uczynić Maida Vale Studios miejscem, które inspiruje, uczy, technologicznie służy sztuce i ludzkości, a ponadto oferuje następnemu pokoleniu możliwości, które dano tutaj mnie - tworzyć i nigdy się nie poddawać" - oświadczył Zimmer.