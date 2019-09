Hans Zimmer: Nim stał się królem muzyki filmowej...

To mało znany fakt, ale jeden z najpopularniejszych hollywoodzkich kompozytorów muzyki filmowej, Hans Zimmer, jest samoukiem - nie chodził do szkoły muzycznej. Jeszcze mniej osób wie, że artysta wystąpił w pierwszym teledysku wyemitowanym w historii MTV.

Hans Zimmer - muzyczny samouk /Mike Marsland/WireImage /Getty Images

Hans Florian Zimmer urodził się równo 62 lata temu we Frankfurcie nad Menem. Jego matka była artystką, ojciec - inżynierem i wynalazcą. Formalnie naukę gry na pianinie pobierał w dzieciństwie jedynie przez dwa tygodnie. Kiedy jego nauczyciel zrezygnował, Hans postanowił samodzielnie opanować instrument. "Jestem samoukiem, ale w mojej głowie zawsze rozbrzmiewała muzyka" - przyznał w jednym z wywiadów.



Przyszły kompozytor miał zaledwie sześć lat, kiedy stracił ojca. Jak kiedyś powiedział, to muzyka pozwoliła mu się uporać z żałobą. Jako jeden z kluczowych momentów, które miały zadecydować o wyborze jego drogi życiowej, Zimmer do dziś wspomina ten, w którym po raz pierwszy zobaczył film "Dawno temu w Ameryce" ze ścieżką dźwiękową Ennio Morricone. Po latach opowiadał, że był wtedy za młody, żeby zrozumieć fabułę, ale muzyka absolutnie go zachwyciła. Pomyślał, że chciałby kiedyś stworzyć coś równie wyjątkowego.

Zanim został supergwiazdorem muzyki filmowej, pracował m.in. jako realizator dźwięku, grał też na klawiszach w nowofalowej grupie The Buggles. Ich utwór "Video Killed the Radio Star" trafił na szczyty list przebojów. Teledysk do piosenki był pierwszym, który wyemitowała nowo powstała stacja MTV w Stanach Zjednoczonych w 1981 roku. W klipie przez chwilę widzimy Zimmera grającego na instrumentach klawiszowych.

Niemiec jest laureatem Oscara ("Król Lew"), dwóch Złotych Globów ("Król Lew", "Gladiator") i czterech nagród Grammy ("Król Lew" - dwie statuetki, "Karmazynowy przypływ", "Mroczny rycerz").

Kompozytor od lat łączy brzmienia pop, rocka i muzyki etnicznej z orkiestrą symfoniczną. Elektronikę zestawia z klasycznymi instrumentami. Chętnie tworzy podniosłe, monumentalne kompozycje, których motywy przewodnie łatwo zapamiętać i zanucić. Jak dotąd napisał muzykę do ponad 100 filmów. Jego majątek szacuje się na 90 mln dol.