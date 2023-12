O tym, że Hannah Waddingham dołączyła do obsady ósmej części "Mission: Impossible" wiadomo od marca. Nadal nie ujawniono jednak, w jaką postać się wcieli.

"Mission: Impossible 8": Co wiemy o filmie?

Kolejna część przygód Ethana Hunta wejdzie do kin 23 maja 2025 roku. Film miał początkowo trafić do dystrybucji 28 czerwca 2024 roku. Zdjęcia do ósmej odsłony "Mission: Impossible" zostały przerwane z powodu promocji "Dead Reckoning Part 1". Gdy ta się zakończyła, rozpoczął się strajk aktorów. Wyniknęły z tego ogromne opóźnienia w produkcji, które musiały skutkować przesunięciem daty premiery.

Film stracił także podtytuł "Dead Reckoning, Part 2". Nowy zostanie podany w późniejszym terminie. Ósma część będzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniego filmu. Swe role powtórzą Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby i Esai Morales. Reżyseruje Christopher McQuarrie.