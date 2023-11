"Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dziś w nocy zmarła w Płocku nasza serdeczna koleżanka, doskonale wszystkim znana aktorka Hanna Zientara-Mokrowiecka. Miała 64 lata. Trudno nam uwierzyć w to, co się stało. To była dla nas szokująca informacja i stanowczo przedwczesna..." - napisano w mediach społecznościowych Teatru Płockiego.



"Hania do ostatnich chwil grała z nami na płockiej scenie, a ostatnio uczestniczyła w próbach do przedstawienia premierowego 'Udręka życia' Hanocha Levina, w reż. Karola Suszki. Premiera miała się odbyć 4 listopada 2023 roku. Była jednym z filarów i symboli płockiego teatru. Poświęciła mu prawie całą swoją karierę zawodową, tym samym budując jego historię ostatnich trzydziestu lat. To bardzo smutna końcówka roku i niewyobrażalna strata dla płockiego teatru, który żegna wybitną aktorkę i wspaniałą koleżankę. Haniu, będziemy zawsze o tobie pamiętać. Dziękujemy ci za nasz teatr i każdą spędzoną w nim chwilę. Jesteś w naszych sercach i pamięci. Bez Ciebie będzie pusto w Teatrze...W tych pierwszych, smutnych chwilach tragedii, nasze myśli są z najbliższymi Hani, którym przekazujemy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia" - dodano.



Hanna Zientara-Mokrowiecka: Kariera i najważniejsze role

Hanna Zientara-Mokrowiecka ukończyła Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu na Wydziale Lalkarskim. Pierwsze kroki na scenie stawiała, statystując w "Opętanych" wg Gombrowicza w reż. W. Minca w Teatrze Narodowym. Po studiach dostała się do Teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu. 21 listopada 1986 roku zagrała tam swoją pierwszą główną rolę - w "Hymnie" Szwajdy w reżyserii Anny Górnej. Przygoda z teatrem w Grudziądzu nie trwała długo, bo tylko jeden sezon (1986/1987). Po roli w "Przygodach podróżnika Pipsa" Stefana Friedmanna, w reż. Tomasza Grochoczyńskiego, ten ostatni zaproponował jej angaż w swoim teatrze w Płocku. I tak zaczęła się jej 32-letnia przygoda z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego. W 2021 roku obchodziła w nim jubileusz 35-lecia pracy scenicznej.



Widzowie zapamiętają ją przede wszystkim jako: Anię w "Ani z Zielonego Wzgórza" Lucy Maund Montgomery, Marię Vrchlicką w "Proszę zrób mi dziecko" Mirco Stiebera, Rachel w "Weselu" Wyspiańskiego, Gladys w "Okno na parlament" Raya Cooneya, Panią Ford w "Wesołych kumoszkach z Windsoru" Williama Shakespeare’a, Doris w "Za rok o tej samej porze" Bernarda Slade’a, Halinę Kociembę w "Wydmuszce" Marcina Szczygielskiego, Rene w "Pierwszej młodości" Christiana Giudicelliego, Sonię w "Wujaszku Wani" Antoniego Czechowa, Lady Makbet w "Makbecie" Shakespeare'a, Natalię Mooshaber w "Myszach Natalii Mooshaber" Ladislava Fuksa. A ostatnio także jako: Matkę w "Dwóch teatrach" Jerzego Szaniawskiego, Panią Joyce Pullen w "Zamknij oczy i myśl o Anglii" Johna Chapmana i Anthony Marriott, Matkę w "Bambini di Praga" Bohumila Hrabala, Ednę Chapman w "Żona potrzebna od zaraz" Edwarda Taylora, Lily Chatterton w "Hotelu Westminster" Raya Cooneya i Pannę Anielę w "Damach i huzarach" Aleksandra Fredry.

Hanna Zientara-Mokrowiecka była laureatką wielu prestiżowych nagród. Otrzymała m.in.: Srebrną Maskę za rolę Puka w spektaklu "Sen nocy letniej" w reż. Marka Mokrowieckiego (1991), Srebrną Maskę za rolę Haliny Kociemby w spektaklu "Wydmuszka" w reż. Zbigniewa Lesienia (2011), Cieszyńskiego Anioła - Nagrodę dla Najlepszej Aktorki na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Moraw i Śląska w Czeskim Cieszynie za rolę Natalii Mooshaber w spektaklu "Myszy Natalii Mooshaber" Ladislava Fuksa w reż. Marka Mokrowieckiego (2018).

W 2023 roku minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył ją Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.