"Umarłam ze śmiechu"

Kilka lat przed śmiercią Hanka Bielicka napisała autobiograficzną książkę "Uśmiech w kapeluszu". Zdradziła w niej wiele pikantnych szczegółów ze swego życia i podzieliła się z czytelnikami mnóstwem anegdotek na temat wielkich gwiazd, z którymi miała okazję pracować. Wkrótce potem została bohaterką zbioru niepublikowanych wcześniej wspomnień "Umarłam ze śmiechu", które zebrał i wydał Zbigniew Korpolewski, wieloletni dyrektor Teatru Syrena w Warszawie, a prywatnie partner życiowy piosenkarki Ireny Santor.

Niedawno natomiast okazało się, że życiorys aktorki to również doskonały materiał na... powieść! 9 marca, a więc w szesnastą rocznicę śmierci Hanki Bielickiej, w księgarniach pojawi się fabularyzowana biografia gwiazdy.

- To opowieść o dziewczynie, której wszystkiego było w życiu mało - twierdzi autorka powieści "Dziunia ale Dama" Katarzyna Droga, która odważyła się uczynić z ulubienicy kilku pokoleń Polaków główną postać swej najnowszej powieści.

Hanka Bielicka: Mistrzyni monologu i królowa kapeluszy

Hanka Bielicka w życiu zaznała wiele bólu i cierpienia

Przed śmiercią zrobiła sobie zdjęcie... na nagrobek

O Hance Bielickiej mówiono, że jest kobietą, której udało się pokonać upływający czas. Gdy 9 marca 2006 roku odeszła, cała Polska pogrążyła się w żałobie. Trudno było uwierzyć w to, że już jej nie ma, zwłaszcza że jeszcze tydzień wcześniej wystąpiła w programie Szymona Majewskiego... To był jej ostatni występ, pożegnanie z publicznością. Powiedziała wtedy, że już od dawna jest przygotowana do drogi i czeka tylko na znak z nieba.

- Uregulowałam wszystkie swoje ziemskie sprawy, napisałam testament, zrobiłam sobie nawet odpowiednie zdjęcie na nagrobek - wyznała.

Hanka Bielicka bała się tylko dwóch rzeczy - samotności i cierpienia. Miała do siebie wielki żal, że w młodości świadomie zrezygnowała z macierzyństwa, myśląc, że dziecko... zrujnuje jej karierę i życie.

- Kiedy widzę kobiety, które zbyt wcześnie lub głupio ofiarowały się mężczyźnie, krew mi się burzy w żyłach. Dla kobiety, która nie chce mieć dzieci, macierzyństwo to chyba najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć - wyznała w wywiadzie.

Po latach żałowała. Uważała, że właśnie z powodu jej niechęci do posiadania dzieci rozpadło się jej małżeństwo z Jerzym Duszyńskim.

- Nie byłam dość kobieca i nie spełniałam się jako żona. Teraz uważam, że nie powinnam w ogóle wychodzić za mąż - stwierdziła przed śmiercią.

Hanka Bielicka: Dowcipna do końca

Samotna z wyboru

Hanka Bielicka nie kryła, że była kochliwa, ale nie pozwalała swoim absztyfikantom na zbyt wiele.

- Gdybym, będąc młodą dziewczyną, miała tyle rozumu, co dziś, nie wdawałabym się w romanse. Miałam naturę flirciary i kokietki, ale nie potrafiłam kochać ponad życie, ponad własne ambicje i godność - powiedziała.

- Panowie byli mi potrzebni, żebym nie zapomniała, że jestem kobietą. Ale... tiu, tiu, tiu, potem drzwi, do widzenia i spać - żartowała.

Po rozwodzie z Jerzym Duszyńskim Hanka Bielicka nie wpuściła już do swojego serca i pod swój dach żadnego mężczyzny. Do końca życia była - jak twierdziła - "osamotniona z wyboru".

Powieść "Dziunia ale Dama" z pewnością przyniesie odpowiedzi na wiele pytań na temat uczuciowego życia Hanki Bielickiej, jej relacji z mężczyznami oraz... romansów, które ukrywała przed całym światem.