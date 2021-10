„Halloween zabija”: Rekordowa liczba ofiar

Film "Halloween zabija" w reżyserii Davida Gordona Greena trafił na ekrany amerykańskich kin w ubiegłym tygodniu. Skrupulatni fani serii zdążyli więcjuż nie tylko go obejrzeć, ale też dokładnie policzyć zamordowane w nim postaci. W sumie na ekranie śmierć ponosi 30 osób, z czego 25 ginie z rąk Michaela Myersa. Jak zauważa portal "ComicBook.com", Myers nigdy wcześniej nie zamordował tylu ludzi w jednym filmie.

"Halloween zabija": Ile osób zabił Michael Myers?

Do tej pory rekordzistami cyklu, jeśli chodzi o liczbę ekranowych zgonów, były remake "Halloween" wyreżyserowany w 2007 roku przez Roba Zombiego oraz film "Halloween 5: Zemsta Michaela Myersa" (1989). Zginęło w nich po 20 osób. W remake’u Zombiego swój poprzedni rekord ustanowił sam Myers - miał na koncie 18 ofiar. O jedną mniej zabił zaś w filmie "Halloween 6: Przekleństwo Michaela Myersa" (1995).



Aż 25 osób zamordowanych w filmie "Halloween zabija" to wynik, którego pozazdrościć mogliby Myersowi inni filmowi mordercy. Do tej pory rekordzistą był bohater "Piły 3D" (2010) Pan Układanka - zabił w tym filmie 22 osoby. Na trzecie miejsce tej listy spadł teraz bohater filmu "Jason X" (2001), Jason Voorhees z 21 ofiarami na koncie. Czwarte miejsce należy do laleczki Chucky, która w filmie "Laleczka Chucky: Następne pokolenie" (2004) pozbawiła życia 15 osób. Gdyby szukać poza horrorowym mainstreamem, do tej listy należałoby jeszcze dołączyć Victora Crowleya z filmu "Topór 3" (2013). Zamordował on 22 osoby.



Choć producenci "Halloween zabija" obawiali się o to, jak poradzi sobie w kinach ich dzieło (dlatego film jednocześnie trafił na platformę streamingową Peacock), to obawy te okazały się niepotrzebne. W pierwszym weekendzie wyświetlania produkcja Greena zarobiła w północnoamerykańskich kinach 50 milionów dolarów.