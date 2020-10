"Halloween zabija": Jest pierwsza zapowiedź

Trudno o lepszy okres na premierę teasera filmu o Halloween niż dzień poprzedzające to święto. Z takiego założenia najwyraźniej wyszli twórcy, którzy zaprezentowali pierwszy teaser filmu "Halloween zabija". Taka data premiery ma też jednak swoje drugie dno. "Halloween zabija" to jeden z wielu tytułów, którego plany dystrybucyjne pokrzyżowała pandemia COVID-19. Pierwotnie właśnie teraz miał podbijać widownie kinowe na całym świecie. Jego premiera została jednak przełożona na przyszły rok, a dokładnie na 15 października 2021 roku.

Co tym razem czeka graną przez Jamie Lee Curtis Laurie Strode /materiały prasowe

"Halloween zabija" to kontynuacja filmu "Halloween" z 2018 roku, który z kolei był bezpośrednią kontynuację legendarnego "Halloween" z 1978 roku wyreżyserowanego przez Johna Carpentera. Twórcy postanowili zignorować fabuły kolejnych sequeli tej popularnej serii, a ryzyko się opłaciło. "Halloween" okazał się jednym z największych hitów kasowych 2018 roku.



Dotychczas powstało jedenaście filmów z serii "Halloween". W sumie przyniosła ona w kinach na całym świecie dochód ok. 650 milionów dolarów. Tylko ostatni film serii zarobił w kinach 255 milionów dolarów, co sprawiło, że został najbardziej dochodowym slasherem w historii (bez uwzględnienia inflacji).

W krótkim teaserze filmu "Halloween zabija" ikoniczny filmowy zabójca Michael Myers podnosi swoją maskę. "W następne Halloween po zachodzie słońca, gdy ktoś będzie wtedy sam, on zacznie zabijać" - słychać zza kadru złowieszczą groźbę. W następującym później montażu krótkich fragmentów filmu można zobaczyć jego bohaterów, w tym Laurie Strode, w którą wciela się Jamie Lee Curtis. Tylko ona ocalała z fali morderstw dokonanych przez Michaela Myersa w filmie Carpentera. Znów będzie zmuszona bronić swojej rodziny mieszkającej w niewielkim miasteczku Haddonfield.

Wideo "Halloween zabija": Official teaser

Reżyserem "Halloween zabija" jest reżyser poprzedniej części serii, David Gordon Green. Oprócz Jamie Lee Curtis, do obsady serii powracają Nick Castle jako Michael Myers oraz Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards, Nancy Stephens oraz Charles Cyphers. Nową twarzą w obsadzie będzie gwiazdor nastoletnich komedii z lat 80. ubiegłego wieku - Anthony Michael Hall.

Na filmie "Halloween zabija" nie zakończy się historia legendarnej franczyzy. Na 14 października 2022 roku zaplanowana już została premiera zamykającego nową trylogię filmu "Halloween Ends".