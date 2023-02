Halle Berry była gościem specjalnym uroczystej gali charytatywnej organizacji Looking Beyond LA, zajmującej się pomocą potrzebującym dzieciom.

Gwiazda pojawia się na ceremonii za zaproszenie swej przyjaciółki Shilli Hekmat.

Zanim jednak zabrała głos, zanotowała groźnie wyglądający upadek podczas wchodzenia na scenę. Na szczęście hollywoodzkiej gwieździe nic się stało. Sama Berry zażartowała podczas przemówienia, że nie życzy sobie, aby nagranie z jej upadkiem trafiło do mediów społecznościowych. "Jeśli zobaczę to w internecie, mój chłopak Van po was przyjdzie" - powiedziała.

Reklama

Niedługo potem sama zamieściła jednak na Instagramie filmik z nagraniem i autoironicznymi komentarzami. "Czasami musisz obić sobie tyłek" - zaznaczyła we wpisie.

Instagram Rolka Rozwiń

Halle Berry dyrektorką firmy biotechnologicznej

Kilka dni wcześniej aktorka ogłosiła, że ma nowe, niezwiązane z aktorstwem zajęcie. Berry dostała posadę dyrektorki ds. komunikacji w firmie biotechnologicznej Pendulum Therapeutics. "Jestem teraz częścią zespołu światowej klasy badaczy i naukowców, których główną misję stanowi dostarczanie wam najświeższych informacji na temat zdrowia metabolicznego" - powiedziała aktorka w opublikowanym na Instagramie nagraniu.

"Ostatnio miałam przyjemność spotkać się z Colleen Cutcliff, jedną z założycielek firmy. Niemal natychmiast się zaprzyjaźniłyśmy, bo nadajemy na tych samych falach. Łączy nas nie tylko macierzyństwo, ale też troska o zdrowie i pragnienie dzielenia się rzetelnymi informacjami na ten temat z innymi ludźmi. Jestem teraz częścią zespołu światowej klasy badaczy i naukowców, których główną misję stanowi dostarczanie wam najświeższych informacji na temat zdrowia metabolicznego. Mam nadzieję, że swoją pracą pomogę innym rozpocząć podróż ku zdrowszemu życiu" - powiedziała w nagraniu Berry.

Wspomniana przez aktorkę współzałożycielka Pendulum Therapeutics w rozmowie z prasą podkreśliła, że jest bardzo zadowolona z rozpoczęcia współpracy z gwiazdą. "Od samego początku obie wyczułyśmy swój autentyzm. Bardzo szybko stało się jasne, że to partnerstwo pomoże w promowaniu holistycznego podejścia do dbania o zdrowie" - stwierdziła Colleen Cutcliff.

Instagram Rolka Rozwiń

Nowe zajęcie Berry nie oznacza, iż rezygnuje ona z aktorstwa. W tym roku premierę będą miały dwie nowe produkcje z jej udziałem - film science fiction "The Mothership" oraz thriller "Or Man from Jersey", w którym wystąpi u boku Marka Wahlberga i J.K. Simmonsa.