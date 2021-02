Halle Berry gwiazdą filmu "The Mothership"

Nominowany do Oscara za scenariusz do filmu "Most szpiegów" Matt Charman szykuje się do swojego debiutu reżyserskiego. Będzie nim thriller science-fiction "The Mothership". Jak podaje serwis "Collider", główną rolę w tej produkcji zagra laureatka Oscara za rolę w filmie "Czekając na wyrok", Halle Berry.

Halle Berry po raz kolejny będzie współpracować z Netfliksem / Jason Merritt /Getty Images

Dla Halle Berry rola w filmie "The Mothership" będzie kolejną współpracą z Netfliksem. Właśnie tam swoją regularną premierę będzie miał debiut reżyserski tej popularnej aktorki, dramat sportowy pod tytułem "Bruised". Berry nie tylko stanęła za kamerą, ale zagrała też główną rolę - wcielila się w postać byłej zawodniczki MMA, która próbuje połączyć walkę o prawo do opieki nad swoim synem z wznowieniem kariery sportowej. Nie wiadomo, kiedy "Bruised" będzie miał premierę na Netfliksie. Gigant streamingowy za 20 milionów dolarów zakupił prawa do tego filmu tuż po jego premierze na festiwalu filmowym w Toronto.

Z kolei w filmie "The Mothership" Berry zagra nieustraszoną kobietę, której mąż zaginął w tajemniczych okolicznościach. Kiedy znajduje ukryty pod swoim domem dziwny pozaziemski obiekt, razem z dziećmi wyrusza na poszukiwanie prawdy o zniknięciu swojego męża. Odkrywa, że z tą sprawą może mieć coś wspólnego CIA. Zdjęcia do filmu "The Mothership" mają rozpocząć się jeszcze tej wiosny, a budżet produkcji szacowany jest na około 30-40 milionów dolarów.

Halle Berry można było ostatnio zobaczyć w trzeciej części serii "John Wick" oraz w szpiegowskim widowisku komiksowym "Kingsman: Złoty krąg". Na premierę czeka wyreżyserowany przez Ronalda Emmericha "Moonfall" jej udziałem. Aktorka wcieliła się w nim w członkinię załogi statku kosmicznego, który rusza z misją w kierunku Księżyca zmierzającego w stronę Ziemi, co grozi katastrofą.

Dla Matta Charmana film "The Mothership" jest pierwszą dużą produkcją, nad którą pracuje od czasu "Mostu szpiegów". Nominowany do Oscara scenariusz tego filmu Stevena Spielberga musiał uznać w 2016 roku wyższość scenariusza głośnego filmu "Spotlight". Charman jest też związany z serialową wersją słynnego "Francuskiego łącznika", ale nie wiadomo, czy ten projekt w ogóle powstanie.