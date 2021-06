​Gwyneth Paltrow wciąż kocha byłego męża

Czy z byłym mężem można się przyjaźnić? Są przypadki, które pokazują, że taka relacja jest możliwa. Jednym z przykładów może być uczucie, które łączy Gwyneth Paltrow i jej pierwszego męża Chrisa Martina. Aktorka mówi dziś o nim, że jest dla niej jak brat i wyznaje, że go kocha.

Obydwoje są teraz w szczęśliwych związkach. Gwyneth Paltrow we wrześniu będzie świętować trzecią rocznicę ślubu z producentem filmowym Bradem Falchuckem. Chris Martin, frontman zespołu Coldplay, układa sobie życie z Dakotą Johnson i, jak podaje Daily Mail, na początku roku zamieszkali razem w posiadłości muzyka w Malibu.



A jednak, mimo że od rozwodu Paltrow i Martina minęło już siedem lat, para byłych małżonków nadal utrzymuje ze sobą codzienny kontakt. Wydawać by się mogło, że to oczywiste, bo mają dwoje wspólnych dzieci, 17-letnią córkę Apple i 15-letniego syna Mosesa, a jednak to nie jest typowa relacja byłych małżonków.



Jak zdradziła ostatnio aktorka w programie "Today Show", ich relacja przez te lata bardzo się zmieniała i teraz Martin jest jedną z najbliższych jej osób: "Jest jak mój brat. Wiesz, to moja rodzina. Kocham go" - wyznała Paltrow i dodała: "Jestem mu bardzo wdzięczna za to, że dał mi wspaniałe dzieci. Naprawdę muszę przyznać, że one się nam udały" - zapewniała gwiazda.

Choć są nastolatkami, a Paltrow i Martin to osoby bardzo znane, aktorka zapewnia, że ich dzieci nie interesują się zbytnio jej pracą i nie do końca sobie zdają sprawę z jej międzynarodowej sławy. Zdradziła także, że nie oglądają filmów, w których zagrała. Podczas występu w premierowym odcinku "Shop TODAY with Jill Martin" na kanale TODAY All Day powiedziała: "Moje dzieci nigdy nie widziały mnie na ekranie. To znaczy, myślę, że mój syn widział na przykład 'Iron Mana', ale nie sądzę, aby moja córka kiedykolwiek widziała mnie w filmie".

Co ciekawe, na początku tego roku Paltrow przyznała też, że nigdy nie miała zamiaru się rozwieść z Martinem. "Teoretycznie nigdy nie chciałam przestać być żoną ojca moich dzieci" - powiedziała podczas rozmowy w podcaście "Anna Faris Is Qualified".

Gwyneth Paltrow i Chris Martin wzięli ślub w 2003 roku. Byli małżeństwem przez jedenaście lat, a ich rozstanie w 2014 roku było dla wszystkich zaskoczeniem. Popularność aktorce przyniosła rola w filmie "Siedem" u boku Brada Pitta, a nagrody - Oscara i Złotego Globa - występ w "Zakochanym Szekspirze". Jest też znana z serii "Avengers". W 2008 roku założyła firmę GOOP, która sprzedaje produkty kosmetyczne i wellness. Najbardziej znanym jest świeca zapachowa o prowokacyjnej nazwie "This Smells Like My Vagina".