Gwyneth Paltrow: Spowodowała wypadek i odjechała? Rusza proces gwiazdy

We wtorek Gwyneth Paltrow stanie przed sądem w Park City w stanie Utah. Rozpocznie się wtedy proces dotyczący zdarzenia z 2016 r., gdy aktorka miała wypadek narciarski na stoku, w wyniku którego pewien mężczyzna doznał urazu mózgu i złamania żeber. Uważa on, że do wypadku doszło z winy gwiazdy i domaga się od niej 300 tysięcy dolarów odszkodowania, choć początkowo żądał trzech milionów.

Gwyneth Paltrow /RB/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images