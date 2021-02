​Gwyneth Paltrow: Sposób na menopauzę

​Gwyneth Paltrow, hollywoodzka gwiazda i założycielka lifestylowego imperium Goop, w opublikowanym niedawno na swojej stronie internetowej wpisie poinformowała, że kilka miesięcy temu zaraziła się koronawirusem. W najnowszym wywiadzie gwiazda zdradziła, że na skutek choroby wyraźnie przytyła. Przebyta infekcja to jednak niejedyny powód jej przybrania na wadze. "Zauważyłam, że w ciągu ostatnich lat mój metabolizm zwolnił. Wiem, że jest to jedna z dolegliwości, jakie pojawiają się w okresie okołomenopauzalnym" - przyznała aktorka.

W powrocie do formy pomógł Gwyneth Paltrow specjalnie opracowany jadłospis /Theo Wargo/WireImage /Getty Images

Gwyneth Paltrow ujawniła niedawno, że tuż po wybuchu pandemii zaraziła się koronawirusem. Przez długi czas zmagała się z osłabieniem i uczuciem "zamglonego umysłu", a w jej organizmie rozwinął się poważny stan zapalny. Jak zdradziła w najnowszym wywiadzie aktorka i bizneswoman, jednym ze skutków zakażenia był w jej przypadku przyrost masy ciała. Gwiazda podkreśliła jednak, że przebyta choroba to niejedyny powód przybrania na wadze. Problemy z utrzymaniem nienagannej sylwetki zaczęły u niej pojawiać się już kilka lat temu. Paltrow przyznała, że winę ponosi starzenie się.



"Zauważyłam, że w ciągu ostatnich lat mój metabolizm zwolnił. Wiem, że jest to jedna z dolegliwości, jakie pojawiają się w okresie okołomenopauzalnym. Mam 48 lat i zdaję sobie sprawę z tego, że metabolizm kobiet zwalnia o jakieś 30 proc., kiedy wkraczają w tę fazę życia. Kiedyś wystarczyło, że przez parę dni zdrowo jadłam i ćwiczyłam, a waga natychmiast spadała. Przez ostatni rok to się nie wydarzyło. Myślę, że moje wahania wagi wynikają po części z zakażenia koronawirusem - mój lekarz powiedział mi, że wielu jego pacjentów miało podobne objawy" - wyjaśniła gwiazda goszcząc w podcaście "The Art of Being Well" prowadzonym przez specjalistę medycyny funkcjonalnej, dr Willa Cole’a.

W powrocie do formy pomógł aktorce specjalnie opracowany jadłospis będący połączeniem diety ketogenicznej, wegetariańskiej i postu przerywanego. Połączenie przez Paltrow tych trzech elementów poskutkowało pierwszym sukcesem w redukcji wagi. "Efekty są niesamowite. Po tygodniu udało mi się schudnąć pięć kilogramów!" - ogłosiła z dumą gwiazda.

Jak wyjaśniła w zamieszczonym na swojej stronie internetowej wpisie, owa dieta ma zarazem fantastyczny wpływ na jej cerę. "Dodatkową korzyścią jest to, że moja skóra stała się naprawdę promienna, co jeszcze bardziej motywuje mnie do dbania o codzienną pielęgnację" - stwierdziła Paltrow.