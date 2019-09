Gwyneth Paltrow: Gwiazda kina i bizneswoman

Nagrodzona statuetką Oscara gwiazda kina, właścicielka dochodowego biznesowego imperium, szczęśliwa żona i matka. Gwyneth Paltrow - amerykańska aktorka, scenarzystka i reżyserka, a od kilku lat odnosząca sukcesy bizneswoman, 27 września obchodzi 47 urodziny.

Ostatnio aktorkę oglądaliśmy na ekranie w serialu "Wybory Paytona Hobarta" /Dimitrios Kambouris /Getty Images

O Gwyneth Paltrow głośno zrobiło się w latach 90., kiedy zwróciła na siebie uwagę świata występami w "Haku" Stevena Spielberga, a następnie w głośnym thrillerze "Siedem" Davida Finchera. Przełomem w jej karierze okazała się jednak dopiero kreacja Violi w "Zakochanym Szekspirze" z 1998 roku, za którą Paltrow została uhonorowana Złotym Globem, nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz najbardziej prestiżową statuetką - Oscarem.



Paltrow urodziła się 27 września 1972 roku w Los Angeles jako córka producenta telewizyjnego Bruce'a Paltrowa i aktorki Blythe Danner. Przodkowie gwiazdy mieszkali w zaborze rosyjskim, a rodzina ojca pochodziła z okolic Mińska. Gwyneth dorastała w Santa Monica, następnie przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie ukończyła prywatną żeńską szkołę średnią Spence School. Po kilku miesiącach spędzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie studiowała antropologię, podjęła decyzję o rezygnacji z uniwersyteckiej kariery na rzecz poświęcenia się tej aktorskiej.

Do obrania takiej ścieżki skłoniło Paltrowdorastanie w pobliżu show-biznesu i obserwowanie aktorskich poczynań jej matki. "Gdy oglądałam moją mamę na scenie, wyglądała jak superbohaterka, jakby kierowała siłami wszechświata. Podążyłam więc jej śladami. Matka tymczasem błagała mnie, żebym nie została aktorką. Chciała, abym w większym stopniu wykorzystywała swoje intelektualne zdolności. Myślę, że próbowała mnie po prostu chronić przed odrzuceniem. Aby być aktorem, musisz mieć tę okropną, czasem wręcz naiwną ilość wiary w siebie" - wyznaje w jednym z wywiadów.

O odrzuceniu nie było jednak mowy - aktorska droga Paltrow to raczej pasmo sukcesów. Zagrała ona w kilkudziesięciu filmach, parała się też reżyserią i pisaniem scenariuszy. Doceniana była przez krytyków filmowych za rzadką zdolność odnajdywania się w bardzo zróżnicowanym repertuarze - potrafiła bowiem wcielić się w niemal każdą postać, tworząc niezapomniane i za każdym razem tak samo wiarygodne kreacje. Prywatnie związana była z wokalistą zespołu Coldplay, Chrisem Martinem, z którym ma dwójkę dzieci - córkę Apple Blythe Alison i syna Mosesa Bruce'a Anthony'ego. Para rozwiodła się w 2015 roku. Obecnie Paltrow jest żoną producenta Brada Falchuka.

Nagradzana niegdyś i ceniona za umiejętności aktorskie gwiazda kina rzadko przyjmuje dziś propozycje ról - karierę w Hollywood porzuciła na rzecz tworzenia dynamicznie rozwijającego się biznesu o nazwie Goop, w ramach którego propaguje zdrowy styl życia, namawiając Amerykanów do zmiany codziennych nawyków. Założony w 2008 roku Goop stanowi dziś małe imperium - pod tą nazwą funkcjonuje popularny portal internetowy, drukowany kwartalnik oraz sklep, w którym znajdziemy sygnowane nazwiskiem Paltrow ekologiczne kosmetyki, meble, odzież, gadżety. Od opracowywania autorskich diet, poprzez promowanie medytacji, ekologii, świadomości seksualnej, aż po wskazówki z zakresu mody i dekoracji wnętrz - Gwyneth Paltrow zdaje się być guru współczesnego stylu życia.

Mówiąc o idei stojącej za jej biznesem, podkreśla jego edukacyjną rolę. "Dzięki temu, co robimy, chcemy rozwijać kulturę, a także tworzyć przestrzeń do rozmowy na różne, niekiedy trudne tematy, aby wyeliminować wstyd. Myślę, że wiele kobiet odczuwa wstyd w swoim życiu. Im więcej mówimy o rzeczach, które czasami są niewygodne, a czasem nowe, nieznane, może to doprowadzić do zmiany i poprawy jakości codziennego życia" - przekonuje w rozmowie z "The New York Times".